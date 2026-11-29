با بهره‌گیری از ۱۳۸ دستگاه دیزل‌ژنراتور ۸۰درصد دیماند مصرفی برق تأسیسات آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در زمان قطعی برق تأمین می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی از فعالیت ۱۳٨ دستگاه دیزل‌ژنراتور با ظرفیت ۴۶ هزار کاوا در تأسیسات تأمین و توزیع آب شرب این شرکت خبر داد.

مجتبی نجفی با بیان اینکه این تجهیزات در زمان قطعی برق، ٨۰ درصد دیماند برق مصرفی تأسیسات شرکت را تأمین می‌کنند، افزود: در سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان برای خرید سه دستگاه و در سال جاری نیز ۱۵۰ میلیارد تومان برای خرید ۲۷ دستگاه دیزل‌ژنراتور تخصیص یافته است.

او همچنین از عملیات نصب ۱۰ دستگاه دیزل‌ژنراتور در تأسیسات آبرسانی روستایی خبر داد و گفت: با راه اندازی این تجهیزات، در زمان قطعی برق، برق مورد نیاز تأسیسات آبرسانی تا حدودی تامین و خدمات‌رسانی به مشترکان در روستاهای استان تداوم خواهد داشت.