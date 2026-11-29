رزمایش بزرگ جانفدایان استان قم، فردا دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ همزمان با میلاد اولین جانفدای ولایت، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ساعت ۱۴ در میدان آستانه و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رزمایش بزرگ جانفدایان استان، فردا دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ همزمان با میلاد اولین جانفدای ولایت، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ساعت ۱۴ در میدان آستانه و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۱۳ با حرکت مردم مومن و انقلابی از مسیر‌های چهارگانه به سمت میدان آستانه آغاز و برنامه اصلی در ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

بیش از ۳۴۰ هزار نفر از استان قم در پویش ملی جانفدا ثبت نام کردند.