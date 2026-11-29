سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در بازدید از منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش گفت: نیرو‌های مسلح ایران با اتکا به توانمندی‌های دفاعی، دانش بومی و روحیه ایمان و ایثار، فراتر از پیش‌بینی‌های دشمن در میدان عمل ظاهر شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح و سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس اظهار داشت: مجموعه‌ای از امکانات و تجهیزات نظامی و پیشرفته نظامی آمریکاو رژیم صهیونسیتی وکمک کشور‌های اروپایی، منطقه وجهان در اختیار دشمن قرار گرفت، اما جمهوری اسلامی ایران با توکل بر خداوند متعال وتکیه بر ظرفیت‌های بومی، داخلی و توانمندی نیرو‌های مسلح، در برابر جبهه گسترده دشمنان با تمام توان ایستادگی کرد.

سردار شکارچی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های دفاعی خود را در میدان عمل به نمایش گذاشته است، افزود: دشمن بااستفاده از تمام ظرفیت‌های نظامی خود در دریا، زمین، هواوفضا وارد جنگ و تجاوز علیه کشور و مردم شد، اما جمهوری اسلامی ایران درسرکوب دشمنان آمریکایی و صهیونسیتی موجب شگفتی و حیرت جهانیان شد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با تشریح راهبرد‌های دشمن تصریح کرد: مجاهدت نیرو‌های مسلح ومردم سلحشور با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی همه نقشه‌های دشمنان را خنثی و اهداف راهبردی آنها را بابن بست رو‌به‌رو کردو هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد.

وی اظهار داشت: دشمن تلاش داشت میان مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح اختلاف و تفرقه ایجاد کند، اما نتیجه این اقدامات، تقویت وحدت، همبستگی و انسجام ملی بود.

سردار شکارچی با اشاره به حضور و همراهی مردم در حمایت از کشور و نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: برخلاف محاسبات دشمن برای ایجاد شکاف داخلی و فروپاشی از درون، مردم بصیر شجاع و دشمن شناس ایران با حضور حدود ۹ ماه در میدان و خیابان، در مقابله با دشمن ایستادگی و آنها را با یأس وناامیدی و ناکامی مواجه نمودند.

وی تأکید نمود نیرو‌های مسلح مقتدر ایران با اراده الهی که ایثار و شهادت را قله رستگاری می‌دانند را هرگز نمی توان شکست داد و دشمنان ما راهی جز پذیرش شکست و تسلیم ندارند

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با اشاره به ضرورت ارتقای مستمر توان واقتدار دفاعی کشور خاطرنشان کرد: تجهیزات، فناوری و امکانات پیشرفته از مؤلفه‌های قدرت نظامی هستند و نیرو‌های مسلح در این خصوص از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستند؛ وبا استفاده ازتجارب به‌دست‌آمده از جنگ‌های اخیر، طرح‌های راهبردی و اقدامات شگفتی سازی آماده شده است که آسیب‌پذیری دشمن را نسبت به قبل به مراتب افزایش خواهد داد.

در این بازدید، امیر سرتیپ دوم سید حسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و سردار سرتیپ دوم حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار شکارچی را همراهی کردند.