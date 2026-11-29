آبادان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور در زمینه ساخت درب‌های حرم و آثار هنری مرتبط با عتبات عالیات است و هنرمندان توانمندی در این شهرستان فعالیت می‌کنند. آبادانی ها در حال حاضر درب‌های مربوط به صحن حضرت زهرا (س) در حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) را آماده کرده اند که به‌زودی منتقل و در عتبات عالیات عراق نصب می شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خانچی: بیش از ۲۰۰ پروژه بازسازی عتبات عالیات با مشارکت مردم و خیران اجرا شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان در جلسه اعضای هئیت امنای عتبات عالیات آبادان از اجرای بیش از ۲۰۰ طرح در حرم‌های مطهر عراق با مشارکت مردم و خیران خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۲۲ طرح در دست اجراست و آبادان نیز با برخورداری از ظرفیت هنرمندان و کارگاه‌های تخصصی، نقش مؤثری در ساخت آثار و تجهیزات مورد نیاز حرم‌های مطهر دارد.

محمد خانچی اظهار کرد: مجموعه ستاد‌های توسعه و بازسازی عتبات عالیات در سراسر کشور با اتکا به همت مردم و خیران، موفق به اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه در مجموعه حرم‌های مطهر عراق شده‌اند.

وی افزود: اجرای این طرح ها زمینه پیشرفت زیرساخت‌های زیارتی و فراهم‌شدن شرایط مناسب‌تر برای حضور و زیارت زائران را فراهم کرده است و در حال حاضر نیز ۲۲ طرح در دست اقدام قرار دارد.

خانچی با اشاره به ظرفیت‌های هنری و تخصصی شهرستان آبادان در حوزه ساخت آثار و تجهیزات مورد نیاز حرم‌های مطهر گفت: آبادان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور در زمینه ساخت درب‌های حرم و آثار هنری مرتبط با عتبات عالیات است و هنرمندان توانمندی در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر درب‌های مربوط به صحن حضرت زهرا (س) در حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) آماده شده است که به‌زودی برای منتقل و نصب خواهد شد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان با قدردانی از مشارکت خیران و مردم آبادان و خرمشهر در اجرای این طرح‌ها، از همه افرادی که در مسیر پیشرفت و بازسازی حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) گام برمی‌دارند، قدردانی کرد.

پویش ملی تأمین کاشی‌های صحن حضرت زینب (س) در حرم مطهر امام حسین (ع)

معاون فرهنگی و جذب مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان با اشاره به تعیین سهم مشارکت سالانه ۳۰ هزار تومانی به ازای هر نفر گفت: پویش ملی تأمین کاشی‌های صحن حضرت زینب (س) در حرم مطهر امام حسین (ع) با هدف فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در توسعه عتبات عالیات در حال اجراست.

محمدتقی چهارمحالی، با اشاره به سازوکار جمع‌آوری نذورات و کمک‌های مردمی اظهار کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، نماینده مورد تأیید تولیت‌های حرم‌های مطهر در اعتاب مقدسه برای جمع‌آوری نذورات و هدایای مردمی در کشور ایران است.

وی افزود: سهم مشارکت سالانه استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس شاخص جمعیتی تعیین می‌شود و هر شهروند آبادانی می تواند با اهدای مبلغ ۳۰ هزار تومان در ساخت این طرح ها مشارکت معنوی داشته باشد.

چهارمحالی با اشاره به اجرای طرح توسعه صحن حضرت زینب (س) در حرم مطهر امام حسین (ع) بیان کرد: این طرح به‌عنوان نخستین مرحله توسعه‌ای حرم مطهر در حال اجراست و عملیات عمرانی آن به مرحله سفت‌کاری رسیده و در آستانه ورود به مرحله کاشی‌کاری قرار دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، پویش مشارکت در تأمین کاشی‌های صحن عقیله بنی‌هاشم (س) در سطح کشور آغاز شده است.

برای مشارکت در تأمین کاشی صحن عقیله حرم امام حسین علیه‌السلام هر سهم کاشی ۳۰۰ هزارتومان و به ازاء ۱۰ سهم (۳ میلیون تومان) مشارکت سند افتخار به همراه نگین و تربت متبرک حرم امام حسین علیه‌السلام تقدیم می شود.

معاون فرهنگی و جذب مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان تصریح کرد: افرادی که دست‌کم یک سهم از این پویش را تقبل و هزینه آن را پرداخت کنند، نامشان پشت کاشی‌هایی که در صحن حضرت زینب (س) نصب می‌شود، ثبت خواهد شد تا مشارکت آنان به یادگار در این مکان مقدس باقی بماند.

برای ثبت‌نام در پویش "کاشى حرم" در پیوند زیر وارد شوید.

https://atabat.org/fa/Participation/OnlinePayment

و یا از طریق زیر اقدام کنند

واریز به کارت بانک ملی به شماره

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۵۹۸۴۵

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مشارکت در توسعه عتبات عالیات فرصتی برای تقویت پیوند معنوی با اهل‌بیت (ع)

امام جمعه آبادان هم مشارکت در توسعه و بازسازی عتبات عالیات را توفیقی معنوی و فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند قلبی و عملی مردم با اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) دانست و بر استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج و اجتماعات مردمی برای گسترش این مشارکت‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در طرح‌های توسعه و بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: مشارکت در توسعه عتبات مقدس، توفیقی ارزشمند و فرصتی برای بهره‌مندی از برکات معنوی این اقدام خیر به شمار می‌رود.

وی افزود: در نشست با اعضای هیئت امنای ستاد توسعه و بازساز‌ی عتبات عالیات و با حضور مدیرکل این ستاد در استان خوزستان، پیشنهاد‌های خوبی برای فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در طرح‌های بازسازی و توسعه عتبات مطرح شد.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه روند بازسازی عتبات عالیات با مشارکت مردم و خیران ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: همان‌گونه که مردم ارتباط قلبی و عاطفی با اهل‌بیت (ع) دارند، می‌توانند با مشارکت در طرح‌های توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر، این ارتباط را در عرصه عمل نیز تقویت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و مذهبی شهرستان خاطرنشان کرد: مساجد، مراسم مذهبی، پایگاه‌های بسیج و اجتماعات مردمی از ظرفیت‌های مهم برای اطلاع‌رسانی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم در این طرح‌ها هستند.

امام جمعه آبادان ابراز امیدواری کرد: همه دوستداران و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بتوانند با هر میزان توان مالی، حتی در حد کمک‌های جزئی، در این اقدام خیر و معنوی سهیم شوند.

فیاضی: سه طرح ستاد عتبات عالیات آبادان در آستانه تکمیل است

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آبادان هم از قرار گرفتن سه طرح این ستاد در آبادان در آستانه تکمیل خبر داد و گفت: برای سال آینده نیز سه طرح جدید پیش‌بینی شده است که پس از دریافت مجوز‌های لازم، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

فیاضی، با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آبادان یکی از گروه‌های مطرح و فعال در استان خوزستان است و تاکنون اقدامات و طرح‌های ارزشمندی در این مجموعه انجام شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ سه طرح در این ستاد در آبادان در مرحله پایانی اجرا قرار دارند و برای سال آینده نیز اجرای سه طرح دیگر پیش‌بینی شده است که پس از اخذ مجوز‌های لازم، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

فیاضی با قدردانی از همراهی مردم آبادان در اجرای طرح های پیشین تصریح کرد: مردم تاکنون حمایت خوبی از این مجموعه داشته‌اند و انتظار داریم با افزایش مشارکت و همراهی خیران و شهروندان، زمینه اجرای طرح‌های بیشتر و افتخارآفرینی برای مردم آبادان در مشارکت با طرح های حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) در کاظمین، نجف و سامرا فراهم شود.