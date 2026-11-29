دو ووشوکار کیش با موفقیت در دوره سراسری مربیگری فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، مدرک مربیگری درجه سه را دریافت کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیرعلی رضایی و وحید نارویی، دو ووشوکار کیش، پس از شرکت در دوره آموزشی مربیگری درجه سه و پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز آزمون‌های تئوری و عملی، موفق به دریافت مدرک مربیگری شدند.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: این موفقیت، گامی در مسیر توسعه ظرفیت‌های آموزشی و مربیگری رشته ووشو در کیش به شمار می‌رود و زمینه را برای بهره‌گیری از توان و تجربه ورزشکاران بومی در شناسایی و پرورش استعداد‌های جدید و تربیت نسل آینده این رشته فراهم می‌کند.