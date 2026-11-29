کسب مدرک مربیگری درجه سه دو ووشوکار کیش
دو ووشوکار کیش با موفقیت در دوره سراسری مربیگری فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، مدرک مربیگری درجه سه را دریافت کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیرعلی رضایی و وحید نارویی، دو ووشوکار کیش، پس از شرکت در دوره آموزشی مربیگری درجه سه و پشت سر گذاشتن موفقیتآمیز آزمونهای تئوری و عملی، موفق به دریافت مدرک مربیگری شدند.
معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: این موفقیت، گامی در مسیر توسعه ظرفیتهای آموزشی و مربیگری رشته ووشو در کیش به شمار میرود و زمینه را برای بهرهگیری از توان و تجربه ورزشکاران بومی در شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و تربیت نسل آینده این رشته فراهم میکند.
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