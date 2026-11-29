استاندار زنجان، با اشاره به کسب ۸۱ مدال در رقابت‌های آسیایی و سایر مسابقات بین‌المللی توسط ورزشکاران استان طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، گفت: این دستاوردها بیانگر ظرفیت ارزشمند ورزش استان بوده و استمرار این موفقیت‌ها نیازمند شناسایی استعدادها، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از نسل آینده قهرمانان است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛سیدمحسن صادقی در آیین تجلیل از افتخارآفرینان استان در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویای ژاپن، با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر، به‌ویژه به بانوان ورزشکار افتخارآفرین استان، گفت: امروز در کنار تجلیل از قهرمانان ورزشی، شاهد افتتاح مرکز پزشکی ورزشی قهرمانی استان هستیم که این دو رویداد، دو ضرورت مهم در مسیر توسعه ورزش را یادآوری می‌کنند.

وی با اشاره به تجلیل از ۲۳ نفر از ورزشکاران، مربیان و همراهان ورزشی استان افزود: این مراسم فرصتی برای قدردانی از مجموعه افرادی است که در مسیر افتخارآفرینی ورزشکاران نقش دارند؛ چراکه پشت هر مدال، روز‌های دشوار تمرین، دوره‌های آماده‌سازی و حمایت افرادی قرار دارد که کمتر دیده می‌شوند.

استاندار زنجان با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران رشته‌های رویینگ و بسکتبال با ویلچر و کسب چهار مدال در این رقابت‌ها گفت: این ورزشکاران با وجود محدودیت‌های جسمی، افتخاراتی آفریدند که مایه سربلندی استان و کشور است و شایسته قدردانی هستند.

صادقی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت ورزشکاران افزود: پدران و مادران، همسران، مربیان و همراهان، هر یک سهمی در هموار کردن مسیر قهرمانی دارند و نباید تلاش و حمایت این مجموعه از نگاه‌ها پنهان بماند.

وی با تشریح بخشی از عملکرد ورزش استان افزود: از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، تعداد ۶۴ ورزشکار از استان زنجان به مسابقات برون‌مرزی اعزام شده‌اند و ورزشکاران استان در رقابت‌های آسیایی و سایر مسابقات بین‌المللی موفق به کسب ۸۱ مدال رنگارنگ شده‌اند؛ همچنین میزبانی ۳۵ مسابقه کشوری و ارتقای ۱۱ پله‌ای جایگاه استان در المپیاد استعداد‌های برتر ورزشی، از دیگر دستاورد‌های ورزش زنجان است.

استاندار زنجان با بیان اینکه این موفقیت‌ها حاصل تلاش یک فرد یا مجموعه واحد نیست، گفت: ورزشکاران، مربیان، خانواده‌ها، مدیران و دستگاه‌های اجرایی در شکل‌گیری این دستاورد‌ها نقش دارند و استمرار این مسیر، مستلزم تبدیل استعداد‌های امروز به قهرمانان فرداست.

صادقی توسعه ورزش قهرمانی را نیازمند استعدادیابی، مربیان توانمند، برنامه‌ریزی اصولی و زیرساخت‌های مناسب دانست و گفت: افتتاح مرکز پزشکی ورزشی قهرمانی استان می‌تواند گام مؤثری در ارتقای کیفیت تمرین، آماده‌سازی ورزشکاران و فراهم کردن شرایط مناسب برای پیشرفت آنان باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ورزش روستایی و عشایری استان افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، در سال ورزشی گذشته ۱۰۶ روستا در حوزه ورزش روستایی فعال بوده‌اند و ۱۵۰ جشنواره روستایی و عشایری برگزار شده است.

استاندار زنجان تأکید کرد: بهره‌مندی از امکانات ورزشی نباید به مرکز استان و شهر‌های بزرگ محدود شود؛ چراکه استعداد‌های ارزشمند و بعضاً ناشناخته‌ای در روستا‌ها وجود دارند که با شناسایی و حمایت مناسب می‌توانند در عرصه‌های استانی، ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کنند.

صادقی در پایان با یادآوری جایگاه شهدای ورزشکار استان در سه دفاع ملی، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت برنامه‌های استعدادیابی، زمینه پرورش قهرمانان بیشتری در زنجان فراهم شود.

در این مراسم از ۲۳ نفر از افتخارآفرینان و مدال آوران استان زنجان (مدال آوران و اعزام شدگان، ورزشکار، مربی، داور) در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن تجلیل شد.