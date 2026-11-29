ارسال به
چاپ
تأکید بر تسریع تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه
سرپرست معاونت عمرانی استانداری آذربایجانغربی شب گذشته از بیمارستان در حال ساخت ۴۵۰ تختخوابی ارومیه بازدید کرد و خواستار افزایش نیروی کار و سرعتگرفتن تکمیل بخش دیکلینیک این بیمارستان شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی رستمینژاد سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی در بازدید شبانه از پروژه بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و روند تکمیل این پروژه را بررسی کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی در این بازدید بر افزایش عوامل اجرایی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از بخش دیکلینیک بیمارستان تأکید کرد.
این بازدید در راستای تأکید استاندار آذربایجانغربی بر تسریع در تکمیل پروژه و با توجه به برنامه فعالیت دوشیفته کارگاه اجرایی انجام شد.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
تأمین ۱۰۰ درصدی اعتبار ۴۸ طرح نیمهتمام آذربایجان غربی با مالیات نشان دار اجرای رزمایش ایمنی دربرابرزلزله در مدارس آذربایجان غربی اختصاص ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار برای اردوگاه شهید چمران میاندوآب دویست و هفتاد و سومین حماسه حضور مردم بوکان رشد ۳۰ درصدی ترانزیت ورودی از پایانههای مرزی آذربایجانغربی صدور هشدار نارنجی آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها در آذربایجان غربی تولید و پخش مستند گزارشی «شهید رمضان» در صداوسیمای آذربایجان غربی افتتاح سردخانهای با سرمایهگذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی در ارومیه اجرای رزمایش ایمنی در برابر زلزله در مدارس شهرستان پلدشت گلریزان کشتی گیران ارومیه برای کاشت حلزون نوزاد ۴ ماهه تکریم همسر شهید اسماعیل رستمی و مادر شهید سهراب رستمی در ارومیه برگزاری اجلاسیه حکمرانی قضایی پیشگیرانه در اندیشه رهبر شهید در آذربایجان غربی افتخارآفرینی دانشآموزان آذربایجان غربی در المپیاد بینالمللی ریاضی سینگا درخششِ دانشآموزان ارومیه ای در مسابقات کونگفوی شمالغرب کشور بازگشت ۶۳۰۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان بوکان به بیتالمال
اشتغالزایی ۳هزار نفر با احداث کارخانه کاشی و سرامیک در آذربایجانغربی انجام بیش از ۶ هزار بازرسی بر زنجیره توزیع و عرضه کالاهای اساسی در آذربایجانغربی بهسازی بیش از ۵ هزار واحد موتورخانه و نصب نزدیک به ۵ هزار بخاری راندمان بالا در آذربایجانغربی میاندوآب میزبان همایش پیادهروی خانوادگی و دوچرخهسواری مدیرکل غله آذربایجان غربی: مردم دغدغه تهیه نان نداشته باشند تحقق ۷۵ درصدی کشت پاییزه در آذربایجانغربی