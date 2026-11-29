با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی آخرین وضعیت و روند تکمیل طرح ساخت بیمارستان ۴۵۰ تخت خوابی ارومیه بررسی شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی رستمی‌نژاد سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی در بازدید شبانه از پروژه بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و روند تکمیل این پروژه را بررسی کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی در این بازدید بر افزایش عوامل اجرایی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از بخش دی‌کلینیک بیمارستان تأکید کرد.

این بازدید در راستای تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر تسریع در تکمیل پروژه و با توجه به برنامه فعالیت دوشیفته کارگاه اجرایی انجام شد.