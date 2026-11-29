رئیس‌جمهور بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، جوانان و مشارکت فراگیر مردم در بازسازی، همدلی، اعتماد و همراهی اجتماعی، گفت: بازسازی کشور، علاوه بر احیای زیرساخت‌های فیزیکی، مستلزم توجه جدی به ابعاد روحی، روانی و اجتماعی جامعه است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت دولت، عصر امروز یکشنبه ۸ آذر به ریاست آقای مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از مطالعه‌های دانشگاهی انجام‌شده به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با موضوع بررسی تجارب کشور‌های مختلف در زمینه بازسازی پس از جنگ، از طرف دو تن از استادان ارائه شد و ابعاد، یافته‌ها و پیشنهاد‌های این مطالعه مورد بحث و بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت. حاصل این مطالعه‌ها، تدوین مجموعه‌ای در ۱۲ جلد با موضوع تجارب بین‌المللی در حوزه بازسازی بوده است.

رئیس‌ جمهور، ناظر به گزارش ارائه‌شده، دانشگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد بازسازی دانست و بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر نهاد‌های علمی، استادان، دانشجویان و ظرفیت‌های دانشگاهی در عملیاتی‌سازی پیشنهاد‌های مطرح‌شده تأکید کرد.

آقای پزشکیان با توجه به اهمیت ایجاد زبان و نگاه مشترک در جامعه به بازسازی، اظهار داشت: مهم‌ترین مسئله در وضع امروز، ایجاد همراهی و مشارکت اجتماعی در مسیر بازسازی است. هنگامی که بتوانیم به درک و زبان مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم، پیشبرد اقدام‌ها و تحقق اهداف، با سهولت و اثربخشی بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین الگوی متناسب با وضع و ظرفیت‌های ایران، تصریح کرد: کشور ما نیازمند نسخه‌ای متناسب با اقتضاها، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خود است و نمی‌توان الگو‌های سایر کشور‌ها را بدون توجه به وضع داخلی، مبنا قرار داد. با نقش اساسی دانشگاه‌ها و مشارکت فعال جوانان، می‌توان زمینه‌ساز تحول‌های مؤثر و سازنده در بازسازی شد.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه مشارکت عمومی، اضافه کرد: باید زمینه حضور و مشارکت همه مردم ایران فراهم شود، ظرفیت تحمل و تعامل اجتماعی را افزایش دهیم و از توان علمی، تخصصی و تجربی افرادی که دانش و قابلیت لازم را دارند، در میدان عمل بهره بگیریم.

رئیس جمهور با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده در دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی، از جمله رویکرد‌های محله‌محور، مسجد‌محور و ظرفیت‌های مرتبط با سلامت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان، تأکید کرد: چنانچه پیشنهاد‌های دانشگاهی بتواند در چارچوب این ظرفیت‌ها قابلیت اجرا و تحقق پیدا کند، دولت نیز از آن حمایت خواهد کرد.

آقای پزشکیان، دانشگاه را دارای ظرفیتی مناسب برای تقویت مشارکت فراگیر و تعامل با قشرهای مختلف جامعه دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم دانشگاه، برخورداری از رویکرد علمی و ظرفیت تعامل، فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی است؛ ظرفیتی که می‌تواند امکان ارتباط مؤثرتر با گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه افرادی که در آسیب‌ها و حادثه‌ها متضرر شده‌اند، فراهم کند.

رئیس جمهور، مهم‌ترین مؤلفه در موفقیت بازسازی را ایجاد همدلی، همراهی و اعتماد اجتماعی عنوان کرد و گفت: بازسازی، فقط به ساخت ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود؛ ابعاد روحی، روانی و اجتماعی جامعه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به‌صورت جدی به آن توجه شود.

همچنین در این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از آخرین وضع اجرای طرح کالابرگ، روند ارائه آن به مردم و راهکار‌ها و روش‌های پیشنهادی برای بهبود دسترسی خانواده‌ها به کالا‌های لازم برای آنان و تقویت قدرت خرید، ارائه کرد که پس از طرح، به بحث و بررسی اعضای دولت گذاشته شد.

محمد رضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور نیز ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن، با توجه به ۱۶ آذر، روز دانشجو، بر ضرورت حضور وزیران در آیین دانشگاه‌ها در هفته آینده و گفت‌و‌گو و تعامل مستقیم با دانشجویان تأکید کرد.

عارف، همچنین با توجه به برگزاری نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران در پایان هفته، بر ضرورت حضور فعال و هماهنگی جدی اعضای دولت، به‌ویژه وزیران مسئول گروه‌های مشترک و دستگاه‌هایی که طرح‌ها و برنامه‌های همکاری با کشور‌های عضو دارند، تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از فرصت این نشست برای برگزاری نشست‌ها، ملاقات‌ها و تقویت تعامل و همکاری‌های منطقه‌ای شد.

گفتنی است با تصویب هیئت دولت در این نشست، روز چهارشنبه ۱۱ آذر به‌منظور آسان‌تر شدن کارهای اجرایی، ترافیکی (رفت و آمد) و فراهم‌شدن مقدمه‌های برگزاری نشست سران اکو در تهران، اداره‌ها و سازمان‌های دولتی، تعطیل و فعالیت مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.