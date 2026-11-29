مشهدالرضا بویژه حرم مطهر رضوی در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در نور و شادی است و با فضاآرایی ویژه، میزبان زائران و مجاوران است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۹



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در شب میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س)، حرم مطهر امام رضا (ع) نه‌ تنها با نور و گل که با کتیبه‌ ها و پرچم‌ هایی مزین شده که گویی هرکدام، زمزمه‌ ای از ارادت زائران به ساحت مقدس‌ ام‌ الائمه (ع) است. این روزها هر سو که نگاه می‌ کنی، نام مبارک بانوی دو عالم بر پیشانی ایوان‌ ها و ستون‌ های حرم می‌ درخشد.

با تلاش نیروهای رسمی و خادمان افتخاری آستان قدس رضوی، طرح گسترده فضاآرایی حرم مطهر از صبح روز یکشنبه هشتم آذرماه ۱۴۰۵ به اجرا درآمده تا بارگاه ملکوتی امام رئوف، جلوه‌ گاه تمام‌ عیار شوروشعف عاشقان اهل‌ بیت (ع) در ایام میلاد حضرت زهرا (س) باشد.

بخش ویژه‌ ای از این فضاآرایی به کتیبه‌ های بزرگ متراژ اختصاص دارد که بر سردر ایوان‌های اصلی حرم نقش بسته است. در صحن آزادی، ایوان با کتیبه‌ ای با مضمون «شأن نزول سوره کوثر خوش آمدی» مزین شده و در صحن انقلاب اسلامی، ایوان اصلی با عبارت «در هر نَفَس ولای علی راهِ فاطمه است» آراسته گشته است.

در صحن پیامبر اعظم (ص) نیز بیش از ۶۰ پرچم بر ستون‌ های وسیع این صحن برافراشته شده است تا در کنار سایر تزیینات، حال‌ و هوای این عید فرخنده را در پهنه این صحن بزرگ به تصویر بکشد.

ویژه برنامه های شب و روز میلاد حضرت زهرا (س) در حرم رضوی

ویژه‌ برنامه ایران، در پناه حضرت زهراست به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، امروز یکشنبه ۸ آذرماه برگزار شد همچنین این برنامه روز دوشنبه ۹ آذرماه در دو نوبت ساعت ۱۱:۵۰ و ۱۵:۱۰ در رواق حضرت نجمه خاتون (س) برگزار خواهد شد. این ویژه‌ برنامه شامل سخنرانی، دکلمه‌ خوانی دختران نوجوان، اجرای گروه سرود، مدیحه‌ سرایی، مسابقه و اهدای جوایز است.

همچنین منبر ذکر فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) روز یکشنبه ۸ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ در دارالقرآن الکریم (مدرسه دودرب) برگزار می‌ شود. در این برنامه حجت‌ الاسلام شیخ حامد کاشانی به سخنرانی می‌ پردازد و سیدمهدی میرداماد نیز مدیحه‌ سرایی خواهد کرد.

محفل اشک نیز روز یکشنبه ۸ آذرماه، برابر با ۱۹ جمادی‌ الثانی ۱۴۴۸، از ساعت ۱۰:۳۰ در مسجد صدیقی‌ ها، واقع در باب‌ الهادی (ع)، برگزار شد. قرائت زیارت عاشورا، اقامه نماز جماعت و مداحی و ذکر توسل با نوای حسن کاشانی از بخش‌ های این محفل بود.

از دیگر برنامه‌ های روز یکشنبه ۸ آذرماه در حرم مطهر رضوی، مراسم سخنرانی، قرائت زیارت و ادعیه در رواق امام خمینی (ره) است.

بر اساس برنامه اعلام‌ شده، حجت‌ الاسلام سیدرضا موسوی بایگی ساعت ۱۰:۲۰ سخنرانی کرد. همچنین ساعت ۱۷:۱۵ مراسم زیارت امین‌ الله با قرائت ابراهیم قانع برگزار شد و پس از آن، در ساعت ۱۷:۴۵ حجت‌ الاسلام حامد کاشانی به سخنرانی پرداخت.

مدیحه‌سرایی سیدمهدی میرداماد، جعفرنژاد و احمدنیا نیز ساعت ۱۸:۱۵ برگزار شد و قرائت دعای نوزدهم صحیفه سجادیه با نوای مهدی زنجانی در ساعت ۱۹:۳۰ پایان‌ بخش برنامه‌ های اعلام‌ شده این رواق خواهد بود.

همچنین در همین روز، حجت‌ الاسلام محمدمهدی رجبی ساعت ۱۰:۲۰ در مسجد جامع گوهرشاد سخنرانی کرد و برنامه پرسمان دینی با موضوع «مدیریت رفتار با خانواده همسر» ساعت ۱۷:۱۵ در دارالحجه (عج) برگزار شد.