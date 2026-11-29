سخنگوی شورای رقابت گفت: تخلف فروش بی ضابطه خودرو فقط محدود به ماجرای اخیر نیست و در مواردی دیگر عرضه‌هایی انجام شده و شورای رقابت آنها را پیگیری میکند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۸

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد امروز یکشنبه ۸ آذرماه با محوریت "بررسی عرضه خارج از ضابطه خودرو" با حضور آقایان سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (به صورت حضوری در استودیو)، امیر حسین جلالی نایب رئیس انجمن قطعه سازان خودرو و میثم امیری معاون حقوقی ایران خودرو (به صورت تلفنی) و با اجرای امیر اصلانخانی از شبکه خبر پخش شد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت این است، وقتی تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد شورای رقابت طبق قانون، باید ورود و سعی کند تعادل را به بازار بازگرداند.

سپهر دادجوی توکلی افزود: صنعت خودرو، دومین صنعت بزرگ و مهم کشور است، صحبت‌هایی ما دالِ بر این نیست که خودروساز یا این صنعت رو نکوهش کنیم اما؛ این حمایت باید تابع یک چارچوب و قوائدی باشد، در حقیقت خودروساز نمی‌تواند فشاری که هم اکنون به واسطه اتفاقات اخیر اقتصادی و جنگ به آن تحمیل می‌شود را به مردم منتقل کند و به نوعی قانون گریزی کند و تلویحا بخواهد قانون را دور بزند.

وی گفت: در این مواقع، دستگاه‌های نظارتی من جمله شورای رقابت ورود پیدا می‌کند، در این مورد هم، شورای رقابت ورود و همه طرفین را دعوت کرد، در حال حاضر بر اساس ماده ۶۲ قانون، شورای رقابت راسا موضوع را پیگیری می‌کند و فرایند بررسی در حال انجام است.

دادجوی توکلی با بیان اینکه حوزه اختیارات شورای رقابت، در قانون در نظر گرفته شده است و می‌تواند به طرق مختلف برخورد کند، افزود: مهمترین و اصلی‌ترین مسئله ایی که مد نظر شورای رقابت است، توقف رویه ضد رقابتی است و در کنار آن، جریمه‌های مالی و طبق ماده ۷۲ قانون، حتی حبس برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود و در نهایت برای پیگیری‌های بیشتر به دستگاه قضا معرفی می‌شود.

هرگونه عرضه خودرو خارج از چارچوب دستو رالعمل، تخلف محسوب می‌شود

سخنگوی شورای رقابت گفت: بر اساس اعلام کمیته خودرویی، خودروساز طبق قوانین و مقرراتی که مجلس وضع کرده باید عمل می‌کرده که عمل نکرده؛ ضمن اینکه فقط شرکت ایران خودرو تخلف نکرده و در خودروسازان دیگر هم چنین تخلفی مشاهده می‌شود.

سپهر دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت در نظر دارد برای جلوگیری از اتفاقات اینچنینی، هرگونه عرضه خودرو خارج از چارچوب دستو رالعمل را تخلف محسوب کند.

در ادامه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با علت بروز چنین اتفاقاتی گفت: در این رابطه باید مسئله را از زوایای مختلف بررسی کرد؛ نخست نحوه فروش است، در دولت قبل (دولت شهید رئیسی) سامانه یکپارچه فروش خودرو ایجاد شد که سازوکار مناسبی بود. قیمت گذاری دستوری مسئله بعدی است، در دولت قبلی، ایران خودرو بعد از ۱۸ ماه یک بار قیمت محصولات را افزایش داد، اما تقریبا از ۲۰ ماه گذشته تا کنون، ایران خودرو ۵ بار قیمت محصولات خود را افزایش داده، بعبارتی در این مدت نزدیک به ۴۰۰ درصد محصولات این شرکت خودروساز افزایش قیمت داشته است.

مصطفی طاهری افزود: نحوه افزایش قیمت نسبت به گذشته هم متفاوت شده، به طوریکه در گذشته درخواست افزایش قیمت‌ها چارچوب‌هایی داشت، سازمان حمایت درخواست‌ها را بررسی و در نهایت قیمت‌ها را اعلام می‌کرد.

سازمان حمایت قیمت زنجیره‌های تولید را بررسی نمیکند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت شرکت ایران خودرو را به کسی دادند که خودش قطعه ساز است؛ تعارض منافعی که قطعه را با هر قیمت عرضه کند و خودرو را گرانتر تولید کند، از طرفی هم سازمان حمایت، اعلام می‌کند که ما در بررسی فاکتور ها، اجازه نداریم از طرف شورای رقابت زنجیره را بررسی کنیم یعنی همان فاکتوری که ایران خودرو می‌دهد باید قبول کنیم.

این نماینده مجلس گفت: شورای رقابت و وزارت صمت در تنظیم گری خودرو بسیار ضعیف هستند.



در ادامه میثم امیری معاون حقوقی ایران خودرو گفت: قرارداد با توجه به ورود دادستان محترم متوقف شد و فکر می‌کنم حدود یک مقدار بیشتر از ۶۰۰ تا از خودرو‌ها به فروش رفت و مابقی متوقف ماند. اما راجع به بحث قانونی بودن این موضوع من خدمتتان عرض کنم که شرکت ایران خودرو قائل به این است که باید تمامی موضوعات و مواردی را که دارد بر مدار قانون پیش ببرد و اینکه الان عنوان شود که شرکت ایران خودرو خدای ناکرده تخلف داشته و یا یک سری مسائلی که مطرح می‌شود که دنبال گران فروشی و یا به هم زدن قیمت‌ها در بازار است این یک مقدار اجحاف است و یک مقدار باید منصفانه‌تر صحبت کنیم. تمام این گرانی‌ها و مواردی که پیش می‌آید همه ناشی از تغییر قیمت ارز است مخصوصاً در این سه ماه اخیر و این گرانی‌ها مختص خودرو نیست بلکه به تمامی ارزاق عمومی مردم هم داریم می‌بینیم که سرایت دارد.



امیری افزود:شرکت ایران خودرو هم بعد از اینکه شرکت سایپا از یک چنین تسهیلی برخوردار شد که معوقات و بدهی خودش را به زنجیره تامین از طریق فروش خودرو تسویه کند درخواستی را به کمیته خودروی وزارت صمت دادند و کمیته خودروی وزارت صمت هم علی رغم تمام تفسیر‌هایی که این روز‌ها داریم می‌شنویم این موضوع را در واقع تفویض اختیار داد به هیئت مدیره ایران خودرو و سه شرط هم برایش گذاشت که باید منجر به پایداری و رشد تولید شود و نباید تعهدات معوق برای مشتریان این محصولاتی که می‌خواهید به فروش بگذارید داشته باشید و گزارشات فصلی در خصوص عملکرد و تعهدات جاری و معوق را به کمیته خودرو منتقل کنند.

معاون حقوقی ایرانخودرو گفت: بر این مبنا هم شرکت ایران خودرو با توجه به اینکه از برج ۱۱ سال ۱۴۰۱ ساز و کار دستورالعمل تنظیم بازار و خودرو سواری که شورای رقابت مقرر کرده بودند که مستولی است از لحاظ قانونی ملاک عمل قرار داد و با توجه به اینکه در مصوبه ۷۷۲ خودش در چهاردهم مرداد سال ۱۴۰۴ فروش خودرو را اشخاص حقوقی از مصوبه مزبور خارج کرد مانعیت در مصوبه ۵۴۳ ابتدا شورای رقابت ممنوع کرده بود که خودرو به اشخاص حقوقی فروخته شود در ۷۷۲ این ممنوعیت را برداشت و حذف کرد لذا شرکت ایران خودرو ممنوعیتی برای فروش خودرو به اشخاص حقوقی نداشت از آن طرف ساز و کاری هم تعریف نشده بود که به چه نحو بخواهیم قیمت گذاری کنیم لذا ایران خودرو کاملا کارش قانونی بود مصوبه شورای رقابت ۵۴۳ در ماده ۸ اگر اشتباه نکنم آنجا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده سازمان حمایت می‌گذارد سازمان حمایت هم نمایندش در کمیته خودرو وجود داشته و لذا اگر ایرادی بر شرکت ایران خودرو از دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بود حتماً آنجا می‌بایست مانعیتی ایجاد می‌شد.

سخنگوی شورای رقابت در پاسخ گفت: اگر فروش خودرو به حقوقی‌ها ممنوعیتی ندارد چرا ایران خودرو همه تولیداتش را با قیمت بازار به حقوقی‌ها نمیفروشد؟

توکلی گفت: درست است که این بخش از مصوبه شورا حذف شده، اما عرضه خودرو به حقوقی‌ها هم تابع ضوابط و مقرراتی است که باید رعایت شود.

مشکل بر سر تصاحب پول بیشتر است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاف قیمت خودرو بین درب کارخانه تا بازار باعث شده است که خودرو خارج از ضابطه عرضه شود.

مصطفی طاهری افزود: نمایندگی ها، واسطه‌ها و شاید بخشی از مردم، می‌خواهند یک شبه اختلاف قیمت درب کارخانه تا بازار خودرو نصیبشان شود.

سخنگوی شورای رقابت در باره نقش این شورا در قیمت گذاری خودرو گفت: ما یک دستورالعملی داشتیم، یک سری اصطلاحات کوچک و جزئی در آن گنجانده شده، اما نفس آن قضیه، همانی است که سال ۱۴۰۱ تصویب شده، هیچ اتفاقی هم برای این نیفتاده، یعنی در حقیقت در این فرآیند، بر اساس فرمول، نهاد محاسبه گر که سازمان حمایت است قیمتی را خودروساز اعلام کرده را بررسی و تطیبق میدهد، اگر درست بود تأیید می‌کند اگر غلط بود تأیید نمی‌کند مثل مورد اخیر که تأیید نکرد. همچنین به هیچ وجه شورای رقابت سازمان حمایت را از بررسی زنجیره‌های تامین منع نکرده و این کار باید انجام شود.

در ادامه نایب رئیس انجمن قطعه سازان خودرو گفت: در چند ماه اخیر، خودروسازی (سایپا) اجازه گرفت تعدادی از خودرو‌های تولیدی را به جای طلب قطعه ساز، واگذار کند و قرار شد این واگذاری یا مستقیم به خود قطعه ساز باشد یا اینکه قطعه ساز مشخص کند به کدام لیزینگ تحویل داده شود.

وی اضافه کرد: مقرر شد خودروساز خودرو را بعد از پلاک کردن به لیزینگ‌هایی مانند سایپا لیزینگ، بهمن لیزینگ، لیزینگ شرکت ساپکو، لیزینگ بهمن تحویل دهد و یک قرار داد سه جانبه بین قطعه ساز، سایپا و شرکت لیزینگ بسته شود و شرکت لیزینگ با کم کردن حق کمیسیون و طی شرایطی خودرو را به قیمت روز بفروشد و به جای طلب قطعه ساز پرداخت کند.

طاهری گفت: در طول مدتی که نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هستم دولت‌های مختلف، شورای رقابت و وزارت صمت در مورد تنظیم‌گری در حوزه خودرو در ضعیف‌ترین حالت‌های خودش عمل کرده است، شرکت‌های خودروساز هر زمانی بخواهند افزایش قیمت بدهند، با ورود رسانه، دادستانی انکار می‌کنند، عمده نقد‌های من مربوط به ایران خودرو و واگذاری و تولید است، ایران خودرو به غیر از افزایش قیمت، برنامه مشخصی برای تامین نیاز کشور و افزایش کیفیت خودرو ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در کمیسیون صنایع مجلس ۵ - ۶ موضوع مطرح است، در این کمیسیون کمیته ویژه خودرو تشکیل شده و چندین جلسه در خصوص تامین ارز قیمت فروش با ذینفعان مخصوصاً وزارت صمت معاونت خودرو برگزار شده است.

دادجوی توکلی خطاب به طاهری گفت: سه عضو از ۱۵ عضو شورای رقابت، نمایندگان مجلس هستند نمایندگان مجلس عضو شورا در سال ۱۴۰۵ حتی یک جلسه هم در این جلسات شرکت نکردند من خواهش می‌کنم شما همکارانتان را تشویق کنید تا در جلسات حاضر باشند، نکته دوم اینکه شما چطور دستورالعمل را مطالعه نفرموده‌اید؟

دادجوی توکلی گفت: در بند ۵۲ دستورالعمل خودرو به صراحت نوشته شده " عرضه کنندگان خودرو موظف هستند کلیه طرح‌های خودشان را در سامانه‌هایشان بیاورند و اینها تحت نظارت باشند.

وی درباره وظیفه کمیته خودرویی و مجوزی که این کمیته به ایران خودرو داده است گفت: اساسا کلمه مجوزی که در بیانیه خودروساز استفاده شده بود کلمه اشتباهی است و این سوء برداشت را ایجاد کرد؛ ما یک مجلس داریم درون مجلس کمیته‌های مختلف، کمیسیون‌های مختلفی هستند که هویتشان جدای از مجلس نیست و رأی آخر را مجلس می‌دهد. کمیته خودرو وظیفه اش این است که خودروساز بدون بروکراسی‌های اداری بتواند مشکلاتش را در آنجا مطرح کند و آنها تسهیل کنند؛ هیچ هویت حقوقی خارج از آن چارچوب ندارد در حقیقت بازوی مشورتی است، تسهیل کننده کار است.

سخنگوی شورای رقابت گفت: بیش از ۵۰ نهاد درگیر موضوع خودرو هستند، اتفاقا الان کاری که شورای رقابت انجام می‌دهد رایزنی برای تجمیع همه مقررات مربوطه در یک نهاد تا یک نفر بتوانند سیاستگذاری، تصمیم گیری و اجرا کند و تا با چنین معضلات و مشکلات مواجه نباشیم.