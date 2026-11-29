در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌غربی به مسائل و مشکلات ۱۲ واحد صنعتی و تولیدی استان رسیدگی شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این نشست، مشکلات و موانع پیش‌روی ۱۲ واحد تولیدی صنعتی و معدنی استان در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، تأمین سوخت و آب، زیرساخت‌های دسترسی، صدور مجوزها، تسهیلات و ثبت سفارش مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این کارگروه با رویکرد حمایتی از بخش تولید، تصمیمات لازم برای رفع موانع، تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و تسریع در حل مشکلات آنها اتخاذ شد.