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رسیدگی به مشکلات ۱۲ واحد صنعتی و معدنی آذربایجانغربی
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجانغربی به مسائل و مشکلات ۱۲ واحد صنعتی و تولیدی استان رسیدگی شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، مشکلات و موانع پیشروی ۱۲ واحد تولیدی صنعتی و معدنی استان در حوزههای مالیاتی، بانکی، تأمین سوخت و آب، زیرساختهای دسترسی، صدور مجوزها، تسهیلات و ثبت سفارش مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این کارگروه با رویکرد حمایتی از بخش تولید، تصمیمات لازم برای رفع موانع، تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و تسریع در حل مشکلات آنها اتخاذ شد.
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