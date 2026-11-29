دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در جمع مردم کیش، گفت: محبت به اهل‌بیت باید با باور و تبعیت از مسیر ولایت همراه باشد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام امید کولیوند در مراسم مرکزی جشن بزرگ میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به میزبانی مسجد خاتم الانبیاء کیش، با تبیین جایگاه و فضائل حضرت زهرا (س)، بر ضرورت پیوند محبت و معرفت اهل‌بیت (ع) با باور عملی به مسیر و برنامه امام تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: شخصیت و فضائل حضرت زهرا (س) فراتر از توصیف‌های معمول است و بزرگان و اندیشمندان از مذاهب و فرهنگ‌های مختلف، به عظمت و جایگاه ایشان اذعان داشته‌اند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با اشاره به روایاتی درباره احترام ویژه پیامبر اکرم (ص) به حضرت فاطمه (س) افزود: پیامبر اسلام (ص) هنگام ورود دخترشان به پا می‌خاستند و به استقبال ایشان می‌رفتند؛ این رفتار، بیانگر جایگاه بی‌نظیر حضرت زهرا (س) نزد رسول خداست.

حجت‌الاسلام امید کولیوند با اشاره به روایات مربوط به مقام معنوی حضرت زهرا (س) افزود: محبت به این بانوی بزرگوار، تنها یک احساس و علاقه قلبی نیست، بلکه مسئولیت و وظیفه‌ای برای پیروان ایشان ایجاد می‌کند.

او مهم‌ترین شاخص تبعیت از حضرت زهرا (س) را باور و تصدیق مسیر ولایت دانست و تصریح کرد: ممکن است انسان اهل‌بیت (ع) را بشناسد و دوست داشته باشد، اما در بزنگاه‌های حساس به یاری امام نشتابد؛ زیرا شناخت و محبت، بدون باور عملی به برنامه امام، برای همراهی در مسیر ولایت کافی نیست.

حجت‌الاسلام امید کولیوند با اشاره به حوادث صدر اسلام و تنها ماندن امیرالمؤمنین (ع) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) خاطرنشان کرد: مشکل برخی افراد در آن دوران، ناآگاهی از جایگاه حضرت زهرا (س) یا نداشتن محبت به اهل‌بیت (ع) نبود، بلکه آنان برنامه و مسیر دیگری را در برابر برنامه امام قرار دادند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در جمع مردم کیش، با تأکید بر ضرورت هماهنگی خواسته‌ها و گرایش‌های فردی با مسیر ولایت افزود: اگر باور و گرایش انسان با مسیر و برنامه امام هماهنگ نباشد، در بزنگاه‌های مهم ممکن است ولی خدا را تنها بگذارد.