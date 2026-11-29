قرارگاه مردمی رهبرشهید در اطلاعیه‌ای از تغییر زمان‌بندی و مکان تجمع‌ها و راهپیمایی‌های مردمی در استان قزوین خبر داد؛ تصمیمی که با هدف تسهیل حضور خانواده‌ها و دانش‌آموزان اتخاذ شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قرارگاه مردمی رهبر شهید در اطلاعیه ای اعلام کرد : با هدف تسهیل حضور خانواده‌ ها و دانش‌آموزان در برنامه‌ های اجتماعی و با توجه به شرایط جوی، برنامه‌ریزی تجمع‌ ها و راهپیمایی‌ های مردمی در استان تغییر کرد.

بر اساس تصمیم جدید، از این پس تجمع‌های سراسری در روزهای یکشنبه و راهپیمایی‌ های مردمی در روزهای چهارشنبه برگزار خواهد شد.

برای دسترسی بهتر شهروندان، محل برگزاری مراسم از ضلع جنوبی مهدیه به میادین محوری شهر منتقل شده است.

نخستین تجمع با برنامه جدید از ساعت هشت شب در میدان جانبازان قزوین آغاز شده و در حال برگزاری است.