انتقال نسل به نسل میراث ولایت؛
ملت مبعوث در میدان وفاداری، نتیجه زحمات مادران تربیت یافته در مکتب فاطمی
مادرانی که در مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) رشد یافتند، ملت مبعوثی را تربیت کردند که ۹ ماه است سنگربان خط مقدم خیابان هستند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نقش بیبدیل مادران و همسران در میدانهای دفاع از کشور، مدیون زن ایرانی پای ثابت میدان ایستادگی است.
از روزهای جنگ تحمیلی سوم تا نهمین ماه اجتماعات شبانه، زنان ایرانی با نقشآفرینی در میدانهای مختلف، روایتگر ایستادگی و وفاداری به وطن بودهاند.
در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، مردم استان در تجمعات شبانه با اشاره به الگوگیری بانوان از سیره بانوی دو عالم بر نقش اثرگذار مادران و همسران در تربیت نسلهای ایثارگر، حفظ بنیان خانواده و پشتیبانی از مدافعان کشور تأکید کردند.
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