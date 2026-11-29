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ویتنام مقصد جدید سیب آذربایجانغربی / نخستین محموله بهزودی ارسال میشود
در نشست اتاق بازرگانی ارومیه، مسیرهای صادرات سیب آذربایجانغربی به ویتنام بررسی و مقرر شد نخستین محموله به این کشور ارسال شود.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۵ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه بررسی راهکارهای توسعه مراودات تجاری با کشور ویتنام به ریاست محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی و با حضور هیئت تجاری اعزامی، مسئولان و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.
در این نشست با توجه به دستور استاندار آذربایجانغربی، مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی صادرات سیب استان به بازار ویتنام و همچنین ظرفیت تهاتر کالا به کالا بررسی شد.
براساس تصمیمات اتخاذ شده، نخستین محموله سیب صادراتی استان با حمایت اتاق بازرگانی ارومیه از مسیر تعیین شده بارگیری و به مقصد ویتنام ارسال خواهد شد.
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