رئیس سازمان بسیج مستضعفین حضور مردم در خیابان‌ها تا ساعات پایانی شب را نشانه‌ای از احساس آسایش در جامعه دانست و گفت: این حضور به تأمین آسایش کمک می‌کند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲ کد خبر : ۵۹۸۰۴۳۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حسین طائب در این مراسم که با حضور سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت مقوله تأمین امنیت مردم اظهار کرد: یکی از خروجی‌های شکل‌گیری حکومت اسلامی، تحقق وعده الهی در ایجاد سبک زندگی اسلامی و تبدیل ترس به آرامش و امنیت در جامعه است.

وی با بیان اینکه امنیت از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی است، افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و با هدایت قائد شهید تداوم یافت و امروز نیز در عرصه‌های مختلف، از جمله تأمین آرامش و امنیت کشور، دستاورد‌های ارزشمندی داشته است.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به ناکامی دشمنان در تجزیه کشور و ایجاد ناامنی تصریح کرد: دشمنان تلاش کردند با ایجاد ناامنی، مردم را نسبت به نظام و کشور ناامید کنند و این‌گونه القا کنند که امنیتی وجود ندارد؛ اما به فضل الهی، شبکه عظیم و گسترده نیروی انتظامی، در کنار بسیج مستضعفین و آحاد مردم، توانسته است آرامش کشور را تأمین کند و احساس امنیت را در جامعه گسترش دهد.

وی حضور مردم در خیابان‌ها تا ساعات پایانی شب را نشانه‌ای از احساس امنیت در جامعه دانست و گفت: این حضور هم خود به تأمین امنیت کمک می‌کند و هم بیانگر اعتماد مردم به مجموعه‌های مسئول برقراری آرامش و امنیت در کشور است. مردم سازمان‌های تأمین‌کننده آرامش و امنیت را از خود می‌دانند و خود را نیز در تأمین امنیت سهیم می‌بینند؛ بنابراین باید این احساس و مشارکت مردمی بیش از گذشته تقویت شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بیشتر ظرفیت‌های بسیج و فراجا خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت جدیدی که از حضور و مشارکت مردم در صحنه ایجاد شده است، لازم بود تفاهم و توافق جدیدی میان دو مجموعه شکل بگیرد تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف، توانمندی‌های خود را بیش از گذشته به یکدیگر پیوند دهیم.

حجت‌الاسلام طائب، امنیت محله‌محور را نخستین اولویت همکاری دو مجموعه بسیج و فراجا برشمرد و اظهار کرد: این هم‌افزایی باید از پایین‌ترین سطوح و از محلات آغاز شود و در ادامه، شهرها، استان‌ها، مناطق کویری و مرز‌ها را دربرگیرد. همچنین لازم است هماهنگی‌ها در سلسله‌مراتب فرماندهی و در چارچوب قرارگاه‌های امام علی (ع) تقویت شود.

وی با تشریح محور‌های تفاهم‌نامه همکاری بسیج و فراجا گفت: یکی از محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه، توسعه اشراف و هم‌افزایی اطلاعاتی است. محور دیگر، تقویت حوزه پیشگیری است؛ به‌گونه‌ای که پیش از ورود عوامل تهدید و آسیب و وارد شدن هرگونه خسارت به مردم، با اشراف و اقدام به‌موقع، از وقوع آسیب جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام طائب افزود: در این تفاهم‌نامه، علاوه بر سازوکار‌های همکاری در حوزه پیشگیری، نحوه هماهنگی و همکاری دو مجموعه در شرایطی که ضرورت برخورد با عوامل تهدید و آسیب وجود داشته باشد نیز مشخص شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک بسیج و فراجا در حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: هر دو مجموعه توانمندی‌های قابل‌توجهی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم دارند و می‌توانند با شناسایی آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی برای کاهش آنها و پای کار آوردن دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور به دو عامل تهدیدزدایی و کارآمدی وابسته است، گفت: اگر صرفاً تهدیدزدایی انجام شود، اما کارآمدی شکل نگیرد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. هدف از این تفاهم‌نامه آن است که دو مجموعه در هر دو عرصه، یعنی مقابله با تهدید‌ها و افزایش کارآمدی، نقش‌آفرینی و همکاری مؤثر داشته باشند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، علاوه بر حوزه‌های پیشگیری امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می‌توان از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای هم‌افزایی و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم استفاده کرد.

حجت‌الاسلام طائب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه مشترک نیرو‌های بسیج و فراجا گفت: پیش از آنکه هر یک از ما در جایگاه، مسئولیت و لباس سازمانی قرار بگیریم، بسیجی بوده‌ایم و امروز نیز با همین هویت و روحیه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌ایم؛ هرچند هر کدام در حوزه‌ای مسئولیت برعهده داریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه همکاری بسیج و فراجا زمینه تبدیل این روحیه و هویت مشترک به اقدامات عملی و مؤثر در عرصه تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند.