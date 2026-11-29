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جام آزاد شانگهای، مدال طلای دونفره بر گردن ملی پوشان فوتبال دستی ایران
عماد عزیزی فارسانی و میلاد منصوری در بخش دونفره مسابقات فوتبال دستی جام آزاد شانگهای، به مدال طلا دست پیدا کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۹
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عماد عزیزی فارسانی و میلاد منصوری در رقابتهای دونفره مسابقات فوتبال دستی به عنوان قهرمانی دست یافتند و صاحب مدال طلا شدند.
بدین ترتیب در پایان این مسابقات تیم دو نفره کشورمان با سرپرستی علیرضا طیرانی رییس انجمن فوتبال دستی کشور در مجموع با کسب ۴ مدال طلا و ۳ برنز به عنوان پر افتخارترین تیم این رقابتها شناخته شد.
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