جام آزاد شانگهای، مدال طلای دونفره بر گردن ملی پوشان فوتبال دستی ایران

عماد عزیزی فارسانی و میلاد منصوری در بخش دونفره مسابقات فوتبال دستی جام آزاد شانگهای، به مدال طلا دست پیدا کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۹