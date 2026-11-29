رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره، در پناهگاه حیات وحش کانی‌برازان، چهار شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباتد؛ فاروق سلیمانی افزود: از این متخلفان، چهار قبضه اسلحه شکاری، فشنگدان و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه این افراد متخلف با تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: مأموران یگان حفاظت با همکاری دوستداران محیط زیست به صورت مستمر و شبانه روزی، مناطق تحت مدیریت را پایش و ضمن جلوگیری از هرگونه شکار و صید غیرمجاز، زنده گیری، تخریب و آلودگی محیط زیست، متخلفان را شناسایی و برابر قانون با آنها برخورد می‌کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد خاطر نشان کرد: هم اکنون بهشت پرندگان با احیای چشمه‌ها و زهکش‌های اطراف پرآب شده و آماده میزبانی از انواع پرندگان مهاجر و بومی منطقه است.

سلیمانی از شهروندان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.