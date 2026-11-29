مدارس سیرجان؛ فردا باز است.
مدارس شهرستان سیرجان از فردا به روال عادی برمیگردند و حضوري خواهند بود
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،براساس اعلام رییس آموزش و پرورش شهرستان سیرجان از فردا دوشنبه نهم آذر ماه واحدهای آموزشی و تمامی مدارس این شهرستان به صورت حضوری به فعالیت های آموزشی خود ادامه میدهند و هیچ مقطع و مرکز آموزشی غیرحضوری نخواهد بود و مدارس روال عادی خود را خواهند داشت.
هفته پیش بر اثر بیماری انفلوانزا دو دانش اموز سیرجانی جان خود را از دست دادند.
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