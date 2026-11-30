تقویم و اوقات شرعی زنجان در ۹ آذر ماه ۱۴۰۵
اذان صبح دوشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۵ در ساعت ۰۵:۳۹ دقیقه است.
دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛تقویم و اوقات شرعی زنجان، ۹ آذر ماه ۱۴۰۵ را مشاهده کنید.
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