اذان صبح دوشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۵ در ساعت ۰۵:۳۹ دقیقه است.

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛تقویم و اوقات شرعی زنجان، ۹ آذر ماه ۱۴۰۵ را مشاهده کنید.