پیش‌بینی هواشناسی، هشتم آذر؛

روند کاهش دمای روزانه از فردا آغاز شده و هوای سردتری در سطح استان مرکزی حاکم خواهد شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی آخرین الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد جو استان مرکزی تحت تأثیر پایداری نسبی قرار خواهد داشت و آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به سکون نسبی جو و شرایط تهویه نامناسب، در برخی ساعات افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، به‌ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد استان، دور از انتظار نیست.

از اواخر وقت امروز یک سامانه بارشی از مناطق غربی وارد کشور خواهد شد که استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد بنابراین افزایش پوشش ابر در آسمان استان از اواخر وقت امروز دور از انتظار نیست.

از روز دوشنبه فعالیت بارشی در برخی مناطق استان آغاز خواهد شد.

فعالیت این سامانه طی روز‌های سه‌شنبه تا پنجشنبه گسترده‌تر خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، رگبار و رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

همچنین به دلیل فعالیت این سامانه، احتمال آب‌گرفتگی معابر، روان‌آب و اختلال در تردد جاده‌ای در مناطق مستعد وجود دارد.

از فردا روند کاهش دمای روزانه آغاز شده و هوای سردتری در سطح استان حاکم خواهد شد.