بهیاد شهریار دلها؛ در سالگرد شهادت دانشمند هستهای کشور
هشتم آذرماه، سالروز شهادت دکتر مجید شهریاری، دانشمند برجستهی هستهای استان و کشورمان است.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ هشتم آذرماه، یادآور شهادت مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی و از چهرههای علمی اثرگذار در حوزه مهندسی هستهای کشور است؛ استادی که بخش مهمی از عمر علمی خود را به آموزش، پژوهش و فعالیت در زمینه فناوری هستهای اختصاص داد و دستاوردهای علمی و آموزشی متعددی از خود به یادگار گذاشت.
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