هشتم آذرماه، سالروز شهادت دکتر مجید شهریاری، دانشمند برجسته‌ی هسته‌ای استان و کشورمان است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ هشتم آذرماه، یادآور شهادت مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی و از چهره‌های علمی اثرگذار در حوزه مهندسی هسته‌ای کشور است؛ استادی که بخش مهمی از عمر علمی خود را به آموزش، پژوهش و فعالیت در زمینه فناوری هسته‌ای اختصاص داد و دستاورد‌های علمی و آموزشی متعددی از خود به یادگار گذاشت.