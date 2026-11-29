مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، باحضور در منزل جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس، امیر سرتیپ داود نظام اسلامی، با ایشان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس، امیر سرتیپ داود نظام اسلامی، با ایشان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی در این دیدار، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد خجسته بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام والای زن، از فداکاری‌ها و سال‌ها صبر و استقامت این یادگار دوران دفاع مقدس تجلیل کرد.

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در این دیدار، با اشاره به جایگاه رفیع جانبازان در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار داشت: جانبازان، اسناد زنده حقانیت و پایداری ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان هستند و امنیت و اقتدار امروز کشور، مرهون خون شهدا و ایستادگی این عزیزان است.

وی همچنین با تجلیل از نقش بی‌بدلیل همسران جانبازان افزود: همسران گرامی جانبازان با تأسی به سیره حضرت زهرا (س)، با سال‌ها پرستاری صبورانه و ایثارگرانه، شریک بی‌ریا و سترگ مجاهدت جانبازان سرافراز بوده‌اند و صبر و بصیرت آنان، پشتوانه‌ای عظیم برای این مسیر الهی است.

در پایان این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اهدای لوح سپاس، از مقام شامخ امیر سرتیپ داود نظام اسلامی و خانواده معظم ایشان تقدیر کرد.