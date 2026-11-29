معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان، از تدوین و اجرای طرح راهبردی محل‌محوری در سراسر شهرستان آبادان با هدف هدف شناسایی دقیق و رفع سریع مشکلات شهروندان، خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صادق جلالی با تأکید بر اهمیت رویکرد طرح راهبردی محل‌محوری اعلام کرد: با هدف شناسایی دقیق و رفع سریع مشکلات شهروندان، شورا‌های محلی تحت عنوان «شورای پیشرفته محل‌محور» در همه مناطق شهرستان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: این شورا‌ها با هدف کاهش شکاف میان مسئولان و مردم طراحی شده‌اند. ساختار این شورا‌ها بر پایه مشارکت گروه‌های مختلف استوار است و اعضای آن شامل امام جماعت محله، نمایندگان هیئت‌امنا، نمایندگان اصناف و صنوف اداری، نخبگان و افراد شاخص محلی، و همچنین نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی خواهد بود وظیفه کلیدی این شوراها، احصای دقیق معضلات هر محله و انتقال مستقیم آنها به سطوح مدیریتی بالاتر است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان در ادامه با تشریح سازوکار اجرایی این طرح افزود: پس از مرحله احصای مشکلات توسط مردم، دو کمیته راهبردی متشکل از مسئولان ذی‌ربط، مسئولیت پیگیری و رفع این معضلات را بر عهده خواهند داشت. اهمیت این طرح در این است که نتایج ملموس آن، مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان و کارآمدی مدیریت شهری اثر خواهد گذاشت.

جلالی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف رفع محرومیت‌ها و تقسیم‌بندی هوشمند حوزه‌های شهری انجام می‌شود تا مدیریت شهری با نگاهی «محل‌به‌محل» و بر اساس شناخت دقیق و میدانیِ خودِ مردم از محله‌هایشان پیش برود.

وی تأکید کرد: همه مستندات اقدامات انجام شده، برای نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه، در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت.