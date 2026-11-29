آغاز تماشای جهان در سال ۱۲۷۳ شمسی؛

آیت‌الله محمدعلی اراکی در هشتم آذر ۱۳۷۳ دیده از جهان فروبست و در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۲۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله محمدعلی اراکی در دوم دی‌ماه ۱۲۷۳ شمسی در اراک چشم به جهان گشود و از همان دوران جوانی در مسیر تحصیل علوم دینی گام نهاد.

او پس از طی مراحل عالی دروس حوزوی نزد استادانی همچون آیت‌الله‌العظمی حائری یزدی، در زمره فقهای طراز اول حوزه علمیه قم قرار گرفت و سال‌ها به تربیت شاگردان، تدریس خارج فقه و اصول و تألیف آثار علمی پرداخت.

او از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه و از مفاخر علمی و دینی استان مرکزی است.

این مرجع بزرگ به ساده‌زیستی، تقوا، تواضع و پایبندی کامل به سنت‌های علمی و اخلاقی حوزه مشهور بود و اقامه نماز او در مدرسه فیضیه، از اجتماعات کم‌نظیر روحانیت و طلاب به شمار می‌رفت.

او پس از رحلت امام خمینی (ره)، به درخواست علما و مراجع وقت، رساله عملیه خود را منتشر کرد و به‌عنوان یکی از مراجع برجسته شناخته شد.

آیت‌الله محمدعلی اراکی در هشتم آذر ۱۳۷۳ دار فانی را وداع گفت و پیکر مطهرش در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.