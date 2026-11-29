هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان
باخت اراکیها مقابل حریف مسی
هفته ششم سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان با شکست هپکو مقابل مس پایان یافت.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته ششم سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور امروز (یکشنبه ۸ آذر) با شکست هپکو اراک مقابل میزبانش مس کرمان به پایان رسید.
در ادامه لیگ برتر هندبال و از هفته ششم، تیم هپکو اراک مقابل میزبان خود مس کرمان ۲۶-۲۸ مغلوب شد.
اراکیها که در نیمه اول با اختلاف چهار گل از حریف نارنجی پوش خود پیش افتاده بودند، در نیمه دوم فرصت جبران اختلاف گل را به حریف دادند و در نهایت با نتیجه ۲۸-۲۶ باختند تا همچنان ۵ امتیازی باقی بمانند.
بدین ترتیب هندبالیستهای اراکی با یک رده سقوط هفتم شدند و باید جمعه ۱۳ آذر در هفته هفتم لیگ برتر مقابل حریف زرندی خود پا به میدان بگذارند.
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