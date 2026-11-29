مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برگزاری جشن‌های میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و گرامیداشت روز مادر در ۳۴ بقعه متبرکه شاخص استان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۶

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: هم‌زمان با این مناسبت فرخنده، بقاع متبرکه استان میزبان برنامه‌های جشن، فرهنگی و مذهبی با محوریت ترویج فرهنگ فاطمی و تکریم مقام مادر خواهند بود.

حجت الاسلام بخشی‌پور افزود: جشن‌های میلاد حضرت زهرا (س) با هدف ایجاد نشاط معنوی، تقویت پیوند مردم با اهل‌بیت (ع) و ترویج ارزش‌های خانواده در این اماکن برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی با اشاره به گستره برگزاری برنامه‌ها در استان افزود: جشن‌های میلاد و روز مادر در بقاع متبرکه شهرستان‌های بیرجند، قاین، فردوس، سربیشه، نهبندان، خوسف، بشرویه، سرایان، زیرکوه و طبس و همچنین شهر خضری برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور با اشاره به برنامه ویژه شهرستان طبس گفت: در یکی از برنامه‌های این شهرستان، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و در راستای تکریم و توجه به افراد دارای معلولیت، از ۵۰ نفر از این افراد تجلیل می‌شود.