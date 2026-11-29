مانور سراسری زلزله با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» همزمان با سراسر کشور در مدارس مهاباد هم برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ دانش‌آموزان در این مانور ضمن یادگیری مهارت مدیریت بحران، شیوه‌های امدادگری را هم تمرین کردند و آمادگی دستگاه‌های مختلف خدماتی هم برای شرایط بحرانی محک زده شد.

شیرکو معروف زاده رئیس جمعیت هلال احمرمهاباد گفت: در این مانور پناه گیری صحیح، خروج اضطراری همراه با ایمنی کامل و حفاظت از سر و گردن به دانش آموزان آموزش داده شد.

شیرکو معروف زاده افزود: اطفای حریق هم با حضور و آمادگی اداره‌های برق، گاز، آب و فاضلاب، اورژانش و نیروی انتظامی برگزار شد.

کریم سلیمانی مدیرآموزش و پرورش مهاباد هم در حاشیه برگزاری این مانور سراسری گفت: دانش‌آموزان می‌توانند این آموزش‌ها را به خانواده و دیگران منتقل کنند و حافظ خود، خانواده و همشهریان در زمان وقوع حوادث باشند.

شعار امسال مانور سراسری زلزله مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور است.