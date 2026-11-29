تلاش برای ارتقاء کیفیت ساختمان‌سازی در استان مرکزی؛

گروه بازرسی متشکل از کارشناسان اداره کل استاندارد، صمت و نظام مهندسی، از واحد‌های تولید ایزوگام بازدید کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف نظارت بر کیفیت و استاندارد مصالح ساختمانی، تیم بازرسی متشکل از کارشناسان اداره کل استاندارد، صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی، از واحد‌های تولید ایزوگام بازدید کردند.

در این بازدید، روند تولید، کیفیت مواد اولیه و انطباق محصول نهایی با استاندارد‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

این بازرسی با هدف شناسایی مغایرت‌های احتمالی، پیشگیری از تولید و عرضه محصولات غیراستاندارد و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد.