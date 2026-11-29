بیماران تحت پوشش حمایت‌های درمانی به دو گروه بیماران خاص و بیماران صعب‌العلاج تقسیم می‌شوند که هر گروه متناسب با نوع بیماری و خدمات مورد نیاز، از بسته‌های حمایتی برخوردار است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بیماران خاص و صعب‌العلاج در محدوده دانشگاه علوم پزشکی آبادان، متناسب با نوع بیماری و بسته حمایتی تعریف‌شده، از خدمات درمانی و پوشش بیمه‌ای دارو‌ها برخوردار می‌شوند.

پریسا صادقی، کارشناس بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: بیماران تحت پوشش حمایت‌های درمانی به دو گروه بیماران خاص و بیماران صعب‌العلاج تقسیم می‌شوند که هر گروه متناسب با نوع بیماری و خدمات مورد نیاز، از بسته‌های حمایتی برخوردار است.

وی افزود: بیماران مبتلا به‌ام‌اس، هموفیلی، تالاسمی ماژور و بیماران دیالیزی (همودیالیز و دیالیز صفاقی) در گروه بیماران خاص قرار می‌گیرند و خدمات درمانی مرتبط با بیماری آنان مطابق ضوابط حمایتی ارائه می‌شود.

صادقی با اشاره به حمایت از بیماران صعب‌العلاج بیان کرد: حدود ۶۹ گروه بیماری از جمله دیابت، سرطان و فشار خون در این دسته قرار دارند که بیماران پس از مراجعه به سازمان بیمه‌گر پایه و ارائه مدارک مورد نیاز، نشان‌دار می‌شوند و می‌توانند از خدمات بسته حمایتی متناسب با بیماری خود استفاده کنند.

کارشناس بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: برای هر بیماری، بسته مشخصی از خدمات در طول سال تعریف شده است و در صورت دریافت خدمات در چارچوب این بسته، هزینه‌ها تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرد؛ اما در صورت استفاده بیش از سقف تعیین‌شده، بیمار باید بخشی از هزینه را پرداخت کند.

وی درباره بیماران فاقد بیمه نیز گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به سازمان بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان دولت، برای پوشش بیمه‌ای اقدام کنند و افراد قرارگرفته در دهک‌های درآمدی یک تا سه، به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند.

صادقی درباره پوشش دارویی بیماران خاص اظهار کرد: دارو‌های خط اول درمان این بیماران به‌صورت رایگان تأمین می‌شود؛ برای نمونه، دارو‌های اریتروپویتین و ونوفر برای بیماران دیالیزی رایگان است. همچنین دارو‌های تولید داخل تحت پوشش حمایتی قرار دارند و در مورد دارو‌های خارجی، میزان حمایت بیمه‌ای بر اساس ضوابط مربوط تعیین می‌شود.

وی با اشاره به روند تأیید دارو‌های بیماران مبتلا به‌ام‌اس افزود: دارو‌های این بیماران ابتدا باید به تأیید کمیته‌ام‌اس برسد و پس از معرفی بیمار به سازمان‌های بیمه‌گر و تأیید دارو، امکان دریافت آن از داروخانه‌ها فراهم می‌شود.

کارشناس بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی آبادان درباره دارو‌های بیماران دیابتی نیز گفت: انسولین‌های تولید داخل تحت پوشش حمایتی قرار دارند؛ اما برای دریافت انسولین‌های خارجی سهمیه‌ای، ثبت دارو در سامانه بیمه و تأیید آن ضروری است.

تأمین داروی بیماران خاص در آبادان بدون کمبود

در ادامه، دکتر آیت امیری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز با اشاره به وضعیت تأمین دارو‌های بیماران خاص و صعب‌العلاج در محدوده این دانشگاه گفت: خوشبختانه دارو‌های مورد نیاز این بیماران، به‌ویژه دارو‌های بیماران خاص، به میزان کافی تأمین شده است.

وی افزود: ۹ داروخانه ویژه بیماران خاص در محدوده دانشگاه علوم پزشکی آبادان فعالیت دارند که ۶ داروخانه در آبادان، یک داروخانه در شادگان و ۲ داروخانه در خرمشهر مستقر هستند.

امیری با بیان اینکه بیماران مبتلا به‌ام‌اس، هموفیلی، تالاسمی، بیماران پیوندی و مبتلایان به سرطان از گروه‌های دریافت‌کننده خدمات دارویی حمایتی هستند، اظهار کرد: دارو‌های خط اول درمان این بیماران به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و بخش عمده هزینه‌های دارویی این گروه تحت پوشش حمایت‌های دولتی است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: در برخی موارد ممکن است پزشک در کنار داروی اصلی، مکمل‌ها یا دارو‌های دیگری نیز تجویز کند که هزینه این اقلام می‌تواند بر عهده بیمار باشد.

وی درباره تأمین انسولین و سایر دارو‌های بیماران دیابتی نیز گفت: میزان و نوع حمایت دارویی بر اساس شدت بیماری و شرایط بیمار تعیین می‌شود و بیماران پس از بررسی و ارزیابی در کمیته‌های تخصصی و ثبت در سامانه بیمه، از حمایت‌های بیمه‌ای متناسب با شرایط خود بهره‌مند می‌شوند.

امیری تأکید کرد: بیمه‌ها همکاری گسترده‌ای در حمایت از این بیماران دارند تا با کاهش سهم پرداختی، فشار مالی ناشی از تأمین دارو برای آنان به حداقل برسد.

توصیه به بیماران برای استفاده از خدمات مراکز دولتی

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره گلایه برخی بیماران از هزینه‌های بالای خدمات تشخیصی از جمله‌ام‌آر‌آی و آزمایش‌ها گفت: بخشی از این هزینه‌ها به مراجعه بیماران به مراکز خصوصی فاقد قرارداد با بیمه مربوط است؛ در حالی که همین خدمات در بیمارستان‌های دولتی و مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با هزینه بسیار کمتر یا در چارچوب بسته‌های حمایتی به‌صورت رایگان ارائه می شود.