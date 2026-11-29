کتاب «چه کسی فراخوان داده بود» شامل ۱۱ روایت از مراسم استقبال و تشییع رهبر شهید در مشهد، با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، نویسندگان و فعالان ادبی در کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) مشهد رونمایی شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین رونمایی از کتاب کتاب «چه کسی فراخوان داده بود»، به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان و بنیاد ملی نخبگان استان، همزمان با هفته بسیج در کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) برگزار شد.

مهری غلامپور، سرپرست نویسندگان کتاب، در این مراسم با اشاره به انگیزه شکل‌گیری این اثر گفت: ایده گردآوری روایت‌های این رویداد از یک دغدغه شخصی آغاز شد؛ چراکه معتقد بودم چنین اتفاق تاریخی نباید بدون ثبت و روایت باقی بماند.

وی افزود: پس از دریافت پیشنهاد همکاری از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، زمینه گردآوری روایت‌ها فراهم شد و با اعلام فراخوان عمومی، نویسندگانی از نقاط مختلف برای مشارکت در این کار دعوت شدند.

غلامپور با بیان اینکه کتاب در مجموع ۱۱ روایت را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: دو روایت از میهمانان و ۹ روایت دیگر از نگاه نویسندگان بومی مشهد نوشته شده است که در بخش‌هایی از آنها نشانه‌هایی از مشهد قدیم و خیابان‌های تاریخی شهر نیز به چشم می‌خورد.

سرپرست نویسندگان این اثر ادامه داد: هر ۱۱ نویسنده این مجموعه تجربه انتشار کتاب نداشتند و این اثر نخستین تجربه کتاب‌نویسی آنان به شمار می‌رود. گردآوری و تدوین مجموعه نیز در مدت حدود یک ماه و نیم و با تلاش فشرده گروهی انجام شد.

محسن شاهرضایی، مدیرکل تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان کشور و عضو شورای خاطره سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت کشور، نیز در این مراسم، کار گروهی را از ویژگی‌های شاخص کتاب دانست و گفت: این اثر نشان می‌دهد که با هم‌افزایی و مشارکت می‌توان روایت‌هایی گسترده و ماندگار از رویدادهای مهم تولید کرد.

وی با اشاره به تفاوت مشاهده و روایت تاریخی افزود: آنچه افراد در یک رویداد می‌بینند، در مرحله نخست مشاهده شخصی است؛ اما زمانی که این مشاهدات ثبت، تکمیل و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند به شکل‌گیری روایت‌هایی ارزشمند برای تاریخ تبدیل شوند.

شاهرضایی همچنین بر ضرورت عبور از ثبت مشاهدات فردی و توجه به روایت‌های عمیق‌تر تاریخی تأکید کرد و یادآور شد: ثبت تجربه‌ها و خاطرات جمعی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از جامعه و نقش مردم در رویدادهای تاریخی ارائه دهد.

حسین نوربخش، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی نیز در این آیین، مستندسازی آثار و رویدادهای ارزشمند را ضرورتی برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه دانست.

وی گفت: ماندگاری یک اثر تنها به حفظ فیزیکی آن محدود نمی‌شود، بلکه اطلاعات، مستندات و روایت‌های مرتبط با آن نیز باید ثبت و نگهداری شود تا در گذر زمان به فراموشی سپرده نشود.

نوربخش افزود: ثبت و مستندسازی تجربه‌های تاریخی و فرهنگی، زمینه انتقال این سرمایه‌ها به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند و باید با برنامه‌ریزی و نگاه مسئولانه دنبال شود.

ابوطالب جوان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی نیز با قدردانی از تلاش نویسندگان این مجموعه، ثبت لحظات رویدادهای تاریخی را اقدامی ارزشمند و ماندگار توصیف کرد.

وی با بیان اینکه فرصت ثبت برخی رویدادها ممکن است تنها یک بار فراهم شود، گفت: حضور نویسندگان در روز مراسم تشییع و ثبت مشاهدات و خاطرات آن روز، فرصتی ارزشمند بود که امروز ثمره آن در قالب یک کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

جوان افزود: انتقال تاریخ و واقعیت‌های یک جامعه به نسل‌های آینده، نیازمند روایتگری و ثبت مکتوب است و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارها برای حفظ این میراث به شمار می‌رود.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و مشارکت گروهی در تولید آثار مرتبط با تاریخ انقلاب و رویدادهای ملی تأکید کرد.

کتاب «چه کسی فراخوان داده بود» تلاشی برای ثبت بخشی از خاطرات و روایت‌های مردمی از مراسم استقبال و تشییع رهبر شهید در مشهد است؛ اثری که در کنار بازتاب یک رویداد تاریخی، نخستین تجربه کتاب‌نویسی گروهی از نویسندگان مشهدی را نیز رقم زده است.