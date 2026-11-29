تیم شهداب یزد با برتری سه بر یک مقابل مس رفسنجان به نخستین برد خود در لیگ برتر والیبال مردان دست یافت تا از بحران خارج شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۱



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار معوقه هفته سوم دو تیم شهداب یزد و مس رفسنجان یکشنبه ۸ آذر به میزبانی سالن اختصاصی شهداب شهر یزد برگزار شد.

تیم شهداب یزد در این دیدار که پنجمین بازی این تیم در فصل جدید بود، موفق به شکست سه بر یک حریف شد تا به نخستین برد خود دست یابد و سه امتیازی شود و همچنان در جایگاه هشتم جدول باقی بماند.

تیم مس رفسنجان در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد تا با یک برد، پنج شکست و چهار امتیاز در رتبه هفتم جدول گروه دوم باقی بماند.

مهدی مهدوی سرمربی شهداب یزد در ابتدای این دیدار از ترکیب اشکان درخشان، یونس قلیچ نیازی، رضا عابدینی، امیرحسن ملاعباسی، محمدامین حیدری، مجتبی قلی زاده و پارسا مقصودی بهره برد.

امیرحسین تقوی، عارف مرادی، امیرحسین ناوی، آرین حسن نژاد، امیررضا سرلک، علیرضا عبدی و امین رضوی نیز بازیکنان شروع کننده مس رفسنجان در این مسابقه بودند.

خلیل یگانه مجد و احمد سرمست ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که به مدت ۱۳۳ دقیقه پیگیری شد.

همچنین قضاوت این دیدار برعهده کیوان عابدزاده (داور اول)، مرتضی مشهدی (داور دوم) و امید فولادی وندا (داور ویدئوچک) بود.

هفته هفتم و پایان دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان چهارشنبه ۱۱ آذرماه با هشت دیدار برگزار خواهد شد و سازمان لیگ فدراسیون زمان برگزاری پنج دیدار معوقه دور رفت را به زودی اعلام می‌کند.

تیم شهداب یزد دو مقام قهرمانی و دو مدال نقره در فعالیت هشت ساله خود در لیگ برتر والیبال در پرونده افتخارات خود دارد.