رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان گفت: فعالیت‌های آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس کاشان برای روز دوشنبه غیرحضوری شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۷ کد خبر : ۵۹۸۰۴۱۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمدرضا حکیمیان افزود: با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای شکستن زنجیره شیوع آنفولانزا و برگزاری جلسه کمیته سلامت استان، فعالیت آموزشی تمامی مدارس (همه مقاطع) شهرستان کاشان (شهر و حومه) در روز دوشنبه نهم آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گقته وی درضمن این موضوع شامل کادر اجرایی و آموزشی مدارس نیز می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم امروز اعلام کرده بود: تصمیم برای غیرحضوری شدن مدارس در صورت شیوع بیماری یا آلودگی هوا، از این پس بر عهده کمیته‌های تخصصی آموزش و پرورش خواهد بود.

منصور شیشه‌فروش با استناد به بخشنامه مشترک دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، تأکید کرده بود تصمیم‌گیری برای غیرحضوری شدن مدارس در شرایط واگیر یا آلودگی هوا، پس از برگزاری جلسات کمیته‌های استانی و شهرستانیِ سلامت و بهداشت انجام می‌شود.

براین اساس مدیران مدارس موظفند با تشکیل «کمیته سلامت مدرسه» و پایش مستمر آمار ابتلا به بیماری در کلاس‌ها، با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، تدابیر لازم را برای حفاظت از دانش‌آموزان بگیرند.