سرپرست وزارت نفت با اشاره به تحریم‌ها و پیامد‌های دو جنگ تحمیلی علیه ایران گفت: ظرفیت تولید مبنای ایران در چارچوب سازوکار ارزیابی ظرفیت پایدار تولید اوپک باید پس از عادی‌شدن شرایط و بازگشت تولید به سطوح پیش از جنگ بررسی شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲ کد خبر : ۵۹۸۰۴۰۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید بورد، سرپرست وزارت نفت امروز (یکشنبه، هشتم آذر) در چهل‌ودومین نشست وزیران نفت و انرژی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته تصریح کرد: همان‌گونه که به‌خوبی اطلاع دارید، از زمان برگزاری سی‌ونهمین نشست وزارتی اوپک و غیراوپک در ۲۸ مه ۲۰۲۵، ایران افزون بر تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه گذشته، متحمل دو جنگ تحمیلی وحشیانه شده است که آثار و پیامد‌های آن همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به دو جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ بیان کرد: این تهاجم‌ها خسارات انسانی، اقتصادی و امنیتی به ملت و دولت ایران وارد کرده‌اند.

بورد با بیان اینکه شرایط یادشده باید در تصمیم‌گیری درباره تعیین ارقام تولید مبنای ایران مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: با در نظر گرفتن موارد مطرح‌شده، از اعضای چهل‌ودومین نشست وزارتی درخواست می‌شود ظرفیت تولید مبنای کشور در چارچوب سازوکار ارزیابی ظرفیت پایدار تولید اوپک پس از عادی‌شدن شرایط و بازگشت تولید به سطوح پیش از جنگ بررسی شود.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر همراهی ایران با سازوکار ارزیابی ظرفیت تولید گفت: همان‌گونه که آگاه هستید، جمهوری اسلامی ایران با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های موجود، به اجماع مربوط به تصویب و اجرایی‌شدن سازوکار ارزیابی ظرفیت تولید پیوست.

وی بیان کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و بار دیگر بر موضع کشورم در زمینه همکاری با این سازوکار و حمایت از بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک تأکید می‌کنم.