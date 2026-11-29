برگزاری مانور زلزله در مدارس استان زنجان

بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس زنجان با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان، ایمن‌سازی محیط‌های آموزشی و تقویت مدیریت بحران محله‌محور برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۰۸