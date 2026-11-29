برگزاری مانور زلزله در مدارس استان زنجان
بیستوهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس زنجان با هدف افزایش آمادگی دانشآموزان، ایمنسازی محیطهای آموزشی و تقویت مدیریت بحران محلهمحور برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۰۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ در جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی، افزایش سطح آگاهی وتوانمند سازی دانش آموزان در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور در مدارس زنجان برگزار شد.
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