تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه با هدف ایجاد و توسعه هنرستان‌های صنعتی در جوار شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران و تقویت پیوند میان آموزش‌های مهارتی و نیاز‌های بازار کار، میان استانداری تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به امضا رسید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۰۵

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این تفاهم‌نامه به منظور اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و دستور استاندار تهران، با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش صنعت و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز واحد‌های تولیدی منعقد شد.

عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، در این مراسم با اشاره به اهمیت نهضت مدرسه‌سازی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی بازار کار، فاصله میان آموزش‌های موجود و نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های صنعتی است که رفع این فاصله، مستلزم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.



وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع همکاری میان دستگاه‌های اجرایی افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی ظرفیت‌های صنعت و نظام آموزشی شود و با توسعه هنرستان‌های صنعتی و ایجاد رشته‌های متناسب با نیاز واحد‌های تولیدی، مسیر تربیت نیروی کار ماهر و متخصص را هموار کند.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی را می‌توان جوامعی کوچک با ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و اشتغال‌زایی دانست، تصریح کرد: بهره‌گیری از امکانات، تجهیزات و توان تخصصی واحد‌های صنعتی در فرآیند آموزش، علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با محیط واقعی کار و افزایش آمادگی آنان برای ورود به بازار اشتغال را فراهم می‌کند.



عسگری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه مدرسه‌سازی، بر ضرورت استفاده از این فرصت‌ها در توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد و ایجاد سازوکار‌هایی مانند بورس نیروی کار و برنامه‌ریزی آینده‌نگر برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز صنایع را از رویکرد‌های مؤثر در این زمینه دانست.

رستگارپور، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز با اشاره به جایگاه استان تهران در نهضت مدرسه‌سازی کشور، توسعه هنرستان‌های جوار شهرک‌های صنعتی را اقدامی راهبردی برای پیوند میان آموزش و تولید عنوان کرد و گفت: شهرک‌های صنعتی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تجهیزات، امکانات، تخصص و نیروی انسانی برخوردارند که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این توانمندی‌ها را در مسیر آموزش مهارتی و تربیت نیروی کار موردنیاز صنایع به کار گرفت.

وی افزود: ایجاد و توسعه هنرستان‌های صنعتی، علاوه بر ارتقای سطح علمی و مهارتی نیروی کار، به تأمین پایدار نیروی انسانی متخصص برای واحد‌های تولیدی کمک می‌کند و زمینه ارتباط مستقیم دانش‌آموزان با محیط‌های صنعتی و فرآیند‌های واقعی تولید را فراهم می‌سازد.

در ادامه، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی، بر اهمیت مشارکت بخش صنعت در توسعه فضا‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند با فراهم‌سازی بستر مناسب برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنایع، بخشی از دغدغه‌های آینده واحد‌های تولیدی در زمینه تأمین نیروی کار متخصص را برطرف کند.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر ضرورت تحول در رویکرد‌های آموزشی، استفاده از ظرفیت‌های صنعت در کنار آموزش‌های نظری را ضرورتی برای ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی دانست و اظهار کرد: حرکت از آموزش صرفاً نظری به سمت آموزش‌های تلفیقی و عملی، ارتباط میان آموزش و اشتغال را تقویت کرده و زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و آماده ورود به بازار کار را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، بر ضرورت افزایش سهم این آموزش‌ها در نظام تعلیم و تربیت و متناسب‌سازی رشته‌های تحصیلی با نیاز‌های واقعی بازار کار تأکید کرد.

در این مراسم، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های خدماتی و مدیران مناطق ۹گانه شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های خود را درباره نحوه اجرای تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت واحد‌های تولیدی و ایجاد بستر همکاری مؤثر میان بخش صنعت و نظام آموزشی مطرح کردند.

امضای این تفاهم‌نامه، گامی در مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت ارتباط صنعت و آموزش، تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین پایدار نیروی کار موردنیاز واحد‌های تولیدی استان تهران به شمار می‌رود.