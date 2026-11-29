نمایندگان ایران در بخش نظارت و داوری بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶، تاکنون در چندین دیدار این رقابت‌ها حضور داشتند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۰۴



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ در قزاقستان، نمایندگان ایران در بخش نظارت و داوری نیز حضور فعالی در این رقابت‌ها داشته‌اند.

لیلا شفایی به عنوان ناظر، مسئولیت نظارت بر هفت دیدار مرحله گروهی از جمله مسابقات ازبکستان – استرالیا، کره جنوبی – هند و استرالیا – هند و... را بر عهده داشت.

همچنین احمد و امیر قیصریان، کوبل داوری ایران در این دوره از رقابت‌ها، تاکنون قضاوت سه دیدار قزاقستان – هند، کره جنوبی – هند و قزاقستان – کره جنوبی را بر عهده داشته‌اند.

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ از دوشنبه ۹ آذر با برگزاری دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی پیگیری می‌شود.