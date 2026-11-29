مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از پایداری شبکه گازرسانی استان خبر داد و با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در روزهای سرد سال گفت: تاکنون هیچ محدودیتی در تأمین گاز مشترکان خانگی استان اعمال نشده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۴۰۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ حسینی در گفت‌وگوی رادیویی برنامه «البرز من سلام» صدا و سیمای استان با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصل سرد افزود: همه مشترکان استان از گاز برخوردارند و محدودیت‌های اعمال‌شده تنها در مواردی محدود و در بخش صنایع فوق‌عمده، نیروگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان بوده است.

وی با اشاره به کاهش تولید گاز کشور پس از آسیب‌دیدن چهار پالایشگاه در اسفند ۱۴۰۴ اظهار کرد: از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب تولید متوقف‌شده، تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به چرخه مصرف بازگشته و همچنان ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش تولید نسبت به سال گذشته وجود دارد.

مدیرعامل شرکت گاز البرز با هشدار درباره پیامدهای افزایش مصرف در استان‌های شمالی کشور، از شهروندان خواست دمای منازل را روی ۲۰ درجه تنظیم کنند، فضاهای غیرضروری را گرم نکنند و با درزگیری پنجره‌ها و استفاده از پوشش مناسب، از هدررفت انرژی جلوگیری کنند.

حسینی همچنین در پاسخ به درخواست یکی از شهروندان درباره نصب انشعاب گاز در منطقه‌ای از کرج گفت: ارائه خدمات در محدوده شهری و بافت روستایی با رعایت ضوابط امکان‌پذیر است و نصب انشعاب در این محدوده پس از صدور مجوز شهرداری انجام می‌شود.

وی افزود: گازرسانی به مستحدثات خارج از بافت، مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نیازمند ارائه مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن است.

مدیرعامل شرکت گاز البرز در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره درخواست ارتقای شغلی یکی از نیروهای شرکت نیز از پیگیری موضوع پس از دریافت مشخصات فرد متقاضی خبر داد و توضیح داد: ارتقای نیروهای تبدیل وضعیت‌شده تابع ضوابط و مجوزهای شرکت ملی گاز ایران است.