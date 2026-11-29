حمایت از اقتصاد خانوار؛

نمایشگاه توانمندی زنان روستایی و جشنواره طبخ آبزیان امروز در اراک برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۹۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن، نمایشگاه توانمندی زنان روستایی و جشنواره طبخ آبزیان امروز در اراک برپا شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این نمایشگاه با حضور بانوان فعال روستایی برپا شده تولیدات و محصولات سنتی خود را که در بخش کشاورزی فرآوری می‌کنند در معرض نمایش گذاشتند.

حمیدرضا کتان‌فروش افزود: نشان دادن ظرفیت بخش کشاورزی و توانمندی‌های زنان روستایی فعال در این حوزه و همچنین نقشی که این بانوان در اقتصاد خانوار ایفا می‌کنند، از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

نمایشگاه توانمندی‌های زنان روستایی به مدت سه روز در سازمان جهاد کشاورزی استان پذیرای علاقمندان است.