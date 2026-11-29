امام جمعه اردبیل:

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به این که نخبگان دانشگاهی ضامن غرور مقدس جامعه هستند، گفت: اصلی‌ترین راه نجات کشور تبدیل علم به ثروت است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۹۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از دفتر امام جمعه اردبیل، آیت‌الله سیدحسن عاملی روز یکشنبه در دیدار با مسئولان، اعضای هیات علمی و دانشجویان حائز رتبه‌های برتر کشوری دانشگاه محقق اردبیلی، با تبیین دو پیش‌شرط بنیادین آینده‌سازی کشور یعنی «تعالی نفس ناطقه انسانی» و «پیشگامی در تحولات پرشتاب علمی» اظهار کرد: ایده تبدیل علم به ثروت و هم‌پایی با مرز‌های دانش روز، اصلی‌ترین مسیر نجات کشور و جبران رنج‌های تاریخی است.

وی ادامه داد: خلقت انسان برای یک ضیافت بزرگ الهی طراحی شده و ذائقه انسان باید با لذت‌های عمیق معرفتی و مناجات با پروردگار همسو شود، نه اینکه در تله ذائقه کم‌عمقِ امروز دنیا و مسابقه خودنمایی و تجمل‌گرایی شبکه‌های مجازی بیفتد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به دانشجویان تصریح کرد: تهذیب نفس و ارتباط عاشقانه با خداوند، تنها برای رسیدن به حظّ معنوی نیست؛ بلکه حفاظی پولادین برای آینده شما دانشجویان و نخبگان است، فردا روزی که در جایگاه‌های حساس مدیریتی قرار می‌گیرید و جامعه امضا‌های طلایی، ثروت و موقعیت‌ها را در برابرتان قرار می‌دهد.

آیت‌الله عاملی در تبیین رکن دوم پیشرفت، به شتاب خیره‌کننده چرخه علم و فناوری در دنیای معاصر اشاره کرد و افزود: تحولات علمی جهان با سرعتی باورنکردنی در حال وقوع است؛ به‌گونه‌ای که اگر هم‌پای این تحولات حرکت نکنیم، قدرت‌های صنعتی نیز در رقابت حذف می‌شوند، همان‌طور که امروز شاهد رقابت سنگین و تنگنای اقتصاد‌های بزرگ در برابر جهش علمی چین هستیم.

وی با ابراز تأسف از غفلت‌های تاریخی گذشته افزود: انسان غصه می‌خورد که ملت ما در مقاطعی نزدیک به ۵۰۰ سال از قافله علم و صنعت عقب نگهداشته شد و هرگاه مصلحان و بزرگانی، چون امیرکبیر خواستند هم‌پای پیشرفت‌های جهان گام بردارند، استبداد و توطئه‌ها مانع شد.

امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی سرشار از اشارات دقیق به قوانین حاکم بر طبیعت، عوالم آفرینش و ظرفیت‌های ناشناخته زمین است، ائمه هدی (ع) افق‌های تسلط بر فرمول‌های کائنات را ترسیم کردند و دانشگاه‌های ما باید طلایه‌دار ورود به این عرصه‌های عمیق پژوهشی، کشف ناشناخته‌ها و فناوری‌های نوین باشند.

آیت‌الله عاملی افزود: انسان همواره در معرض آزمون قرار دارد، سختی‌ها، فراز و نشیب‌ها و پیچیدگی‌های روزگار، کلاس درس و مدرسه تربیت روحی هستند، انسان در متن این سختی‌هاست که از اسباب ظاهری قطع امید کرده به مقام تضرع و توحید خالص دست می‌یابد و جوهر صداقت او در برابر پروردگار محک می‌خورد.

وی با قدردانی از درخشش چشمگیر دانشجویان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی در آزمون‌ها، المپیاد‌ها و رتبه‌های برتر علمی و توفیقات برجسته چهره‌های قرآنی این دانشگاه گفت: دستیابی به رتبه‌های برتر کشوری و تربیت شخصیت‌های قرآنی، محصول شانس و اتفاق نبوده بلکه ثمره مجاهدت علمی، اراده استوار و هدایت اساتید فرهیخته است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: تداوم این پیروزی‌های علمی و قرآنی مایه مباهات عمیق و ضامن تأمین «غرور مقدس» اهالی مؤمن و فرهنگ‌دوست استان اردبیل است و دانشگاه باید همواره کانون بالندگی، امیدآفرینی و الگوسازی برای نسل جوان باقی بماند.