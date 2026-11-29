با هدف تکریم مقام مادر

همزمان با سراسر کشور، پویش در سایه مادر با هدف تکریم مقام مادر در استان اصفهان برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۹۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در این پویش که از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح فردا در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود، حدود ۵ هزار اصله نهال در مساحتی ۵ هکتاری کاشته می‌شود.

محمدعلی کاظمی افزود: پویش در سایه مادر با هدف تکریم مقام مادر امسال در (سرای سالمندان صادقیه) اصفهان، (بوستان شهدای میناب) شاهین شهر، (محوطه اداره منابع طبیعی کاشان)، (کوه کلک) مبارکه، (پارک جنگلی قراولخانه) چادگان، (محدوده گردشگری سیازگه ابوزیدآباد) آران و بیدگل، (موسسه آموزشی ثامن الائمه) خورو بیابانک، (مراتع صفادشت) خوانسار، (دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان)، (آبشار شاه لولاک) لنجان، (اداره بهزیستی ورزنه) و (روستای هست، محدوده اراضی ملی بند‌های آبخیزداری) سمیرم برگزار می‌شود.

استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار وسعت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون هکتار را مرتع و سه میلیون هکتار را بیابان تشکیل داده است.

جنگل‌های استان اصفهان به طور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارد و سرانه جنگل در این منطقه کمتر از ۰.۱ هکتار است، اما با وجود سطح کم، تنوع گونه‌ای خوبی (۳۵ گونه درختی و درختچه‌ای) دارد.