همت بسیج در راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی

بسیج سازندگی به‌طور متوسط برای هر نیروگاه خورشیدی ۵ کیلیو واتی، ۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت می‌کند. ۵۰ نیروگاه خورشیدی به همت بسیج سازندگی بوئین میاندشت راه اندازی شده است.