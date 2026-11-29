هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با برگزاری شش دیدار در شهر‌های مختلف یکشنبه ۸ آذر پیگیری شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۹۱



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور یکشنبه ۸ آذر برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات در شهر‌های مختلف به مصاف رقبای خود رفتند.

در یکی از دیدار‌های این هفته، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در امیدیه مهمان نفت بود. طلایی‌پوشان نصف جهان در این مسابقه با ارائه نمایشی برتر و قاطعانه به پیروزی رسیدند و موفق شدند با نتیجه ۴۲ - ۲۰ میزبان خود را شکست دهند تا روند پیروزی‌های خود را ادامه دهند. با این نتیجه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین جدید لیگ برتر لقب گرفت.

یکی از نزدیک‌ترین و مهیج‌ترین دیدار‌های هفته ششم در تبریز برگزار شد؛ جایی که مقاومت شهرداری تبریز در خانه میزبان نفت و گاز گچساران بود. این مسابقه در شرایطی نزدیک و پایاپای دنبال شد و تبریزی‌ها تا لحظات پایانی فرصت جبران نتیجه و به تساوی کشاندن بازی را داشتند، اما در نهایت با نتیجه ۲۴ - ۲۳ مغلوب مهمان خود شدند. با این نتیجه، شاگردان آزادمنجیری هفتمین امتیاز خود را کسب کردند و پنجمین شکست مقاومت شهرداری تبریز نیز به ثبت رسید.

در تهران نیز نیروی زمینی ارتش برابر نام‌آوران مشهد قرار گرفت. این مسابقه از همان دقایق ابتدایی نزدیک و پایاپای دنبال شد و دو تیم در هر دو نیمه شانه‌به‌شانه یکدیگر پیش رفتند تا در پایان به تساوی ۲۴ - ۲۴ رضایت دهند و امتیازات را تقسیم کنند.

استقلال کازرون در این هفته از پرواز هوانیروز پذیرایی کرد. کازرونی‌ها که از حمایت هواداران خود بهره می‌بردند، برای ادامه روند پیروزی‌هایشان کار دشواری پیش رو نداشتند و توانستند با نتیجه ۳۷ - ۲۶ به برتری برسند تا ششمین پیروزی متوالی خود در لیگ برتر را جشن بگیرند.

یکی دیگر از دیدار‌های جذاب این هفته در کرمان و میان تیم‌های مس کرمان و هپکو اراک برگزار شد. نارنجی‌پوشان مس که نیمه نخست را با اختلاف چهار گل واگذار کرده بودند، در نیمه دوم بازگشتی تماشایی داشتند و با جبران اختلاف گل، در نهایت با نتیجه ۲۸ - ۲۶ به پیروزی رسیدند تا با کسب دو امتیاز این دیدار، ۱۰ امتیازی شوند.

در آخرین دیدار این هفته نیز میدکوفرآور زرند میزبان سپاهان نوین اصفهان بود. زرندی‌ها که از همان ابتدای مسابقه برتری خود را به حریف تحمیل کردند، با حفظ این روند تا پایان بازی، سومین پیروزی خود در لیگ را با نتیجه ۲۷ - ۲۴ به دست آوردند و هفت‌امتیازی شدند.

نتایج کامل مسابقات هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

نفت امیدیه ۲۰ - ۴۲ فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقاومت شهرداری تبریز ۲۳ - ۲۴ نفت و گاز گچساران

نیروی زمینی تهران ۲۴ - ۲۴ نام‌آوران مشهد

استقلال کازرون ۳۷ - ۲۶ پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

مس کرمان ۲۸ - ۲۶ هپکو اراک

میدکوفرآور زرند ۲۷ - ۲۴ سپاهان نوین اصفهان

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان هفته ششم به صورت زیر است:

۱. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ۱۲ امتیاز

۲. استقلال کازرون، ۱۲ امتیاز

۳. مس کرمان، ۱۰ امتیاز

۴. نفت و گاز گچساران، ۷ امتیاز

۵. میدکوفرآور زرند، ۷ امتیاز

۶. سپاهان نوین اصفهان، ۵ امتیاز

۷. هپکو اراک، ۵ امتیاز

۸. نیروی زمینی تهران، ۵ امتیاز

۹. نام‌آوران مشهد، ۳ امتیاز

۱۰. پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، ۳ امتیاز

۱۱. مقاومت شهرداری تبریز، ۲ امتیاز

۱۲. نفت امیدیه، ۱ امتیاز