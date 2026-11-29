مشارکت بیش از ۲۴۰ هزار دانشآموز استان قزوین در رزمایش زنگ ایمنی
دانشآموز استان قزوین امروز در قالب رزمایش زنگ ایمنی با هدف افزایش تابآوری در برابر زلزله، آموزشهای امداد و نجات را تمرین کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۹۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، مانور زلزله همزمان با سراسر کشور در ۱۶۰۰ مدرسه استان قزوین برگزار میشود.
دبیرستان دخترانه شاهد بهشتیان یکی از مدارس میزبان این مانور است. دانشآموزان در این برنامه با تمرین اقدامات ایمنی هنگام وقوع زلزله، نحوه پناهگیری و خروج ایمن از ساختمان را مرور میکنند.
هدف از اجرای این مانور، ارتقای آمادگی دانشآموزان و آشنایی آنان با شیوههای صحیح پناهگیری و تخلیه اضطراری در زمان وقوع زلزله است.
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