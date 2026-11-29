راهپیمایی گسترده مردمی به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین در سرزمین‌های فلسطینی، صحنه‌ای که نشان دهنده اوج پایبندی ملت فلسطین به آرمان ملی خود است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۹

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از رام الله ، راهپیمایی گسترده مردمی به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین در سرزمین‌های فلسطینی، صحنه‌ای که نشان دهنده اوج پایبندی ملت فلسطین به آرمان ملی خود است.

شرکت‌کنندگان که پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی را به نشانه تاکید بر حق ملت فلسطین در آزادی و استقلال با خود حمل می‌کردند و شعار‌هایی با مضامین پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و توقف حمایت آمریکا از جنایات این رژیم علیه ملت فلسطین سر می‌دادند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی همچنین خواستار از سرگیری فعالیت نهاد امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی شدند؛ نهادی که رژیم اشغالگر مانع فعالیت آن در سرزمین‌های فلسطینی شده است.

محمد علیان فعال فلسطینی گفت: پیام ما به همه فلسطینیان و جامعه بین‌المللی این است که در برابر آواره کردن ملت ما و به عبارت بهتر، در برابر این بحران شعله‌ور علیه فرزندان ملت ما و همچنین در برابر حملات شهرک‌نشینان صهیونیست و ارتش اشغالگر به مناطق ما، مسئولیت تاریخی خود را بر عهده بگیرند. همچنین این پیام را به گوش همگان می‌رسانیم که ما بر فعالیت نهاد بین‌المللی امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی اصرار داریم؛ نهادی که خدمات خود را به طور کامل به جامعه آوارگان در پنج اردوگاه ارائه می‌دهد. منظور ما اردوگاه‌های غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و اردن است.

نایف کتانه فعال فلسطینی گفت: دیگر بس است که این جهان فقط از دور نظاره‌گر باشد. امروز ما از همبستگی ملت‌ها و جهان با ملت فلسطین در این روز قدردانی می‌کنیم، اما از آنها می‌خواهیم این همبستگی را در عمل نشان دهند؛ یعنی همبستگی با هدف رهایی از یوغ اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف.

امروز در ۶۰ پایتخت جهان در همبستگی با آرمان فلسطین و علیه اشغالگری راهپیمایی‌هایی برگزار شد؛ موضوعی که تاکید می‌کند آرمان فلسطین همچنان در وجدان ملت‌ها زنده است و همبستگی با آن از مرز‌های جغرافیایی و مواضع سیاسی فراتر رفته است. شرکت‌کنندگان از جامعه بین‌المللی خواستند مسئولیت خود را در قبال نقض حقوق ملت فلسطین، بر عهده بگیرد و برای حمایت از این ملت و تضمین حق مشروع آن در تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل خود تلاش کند.

زکریا الزبیدی، از مسئولان فلسطینی گفت: از همه آزادگان جهان که امروز برای حمایت از آرمان فلسطین به خیابان‌ها آمدند، تشکر می‌کنیم. پیام ما به جهان این است که ملت فلسطین در تمامی مناطقی که حضور دارد، در معرض جنگ نسل‌کشی قرار گرفته است؛ در نوار غزه، شمال کرانه باختری، اردوگاه جنین، اردوگاه طولکرم و اردوگاه نور شمس.

با وجود همه تروریسم صهیونیستی که از سوی تروریسم آمریکایی حمایت می‌شود، این ملت تسلیم نمی‌شود؛ این ملت هر اندازه هم که شرایط تجاوزگری صهیونی - آمریکایی علیه غزه و کرانه باختری دشوار باشد، باز هم شجاعانه می‌ایستد تا آزادی، استقلال و حاکمیت خود را مطالبه کند.