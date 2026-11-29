چند خبر از استان مرکزی، ۸ آذر؛

شرکت گاز استان: ۴۰ هزار سهمیه بخاری کم‌مصرف اخذ شده و نصب آنها از روستا‌های شهرستان خمین آغاز شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۳ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته فرهنگی شهرستان ساوه پنجمین جشنواره انار از فردا نهم آذر ماه در محوطه تاریخی مسجد جامع به مدت ده روز برگزار می‌شود.

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به مناسبت هفته بسیج و تجلیل از نقش رزمندگان و ایثارگران در حفظ ارزش‌ها، مراسم غبارروبی و احترام به آرامگاه امامزاده محمد (ع) از اجداد بزرگوار رهبر شهید در تفرش برگزار شد.

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در مراسمی از بسیجیان نمونه شهرستان ساوه تجلیل شد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان در این مراسم بسیج را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی انقلاب اسلامی دانست و گفت: هر ایرانی علاقه‌مند به کشور و مشتاق خدمت به مردم، می‌تواند در تحقق اهداف و مأموریت‌های اجتماعی بسیج سهیم باشد.

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مدیرعامل شرکت گاز استان در نشست شورای اداری شهرستان خمین گفت: ۴۰ هزار سهمیه بخاری کم‌مصرف برای استان مرکزی اخذ شده که نصب آنها از روستا‌های شهرستان خمین آغاز شده است.

فرماندار خمین هم در این نشست خدمات آب، برق و گاز واحد‌های صنعتی و تولیدی این شهرستان به دلیل بدهی قطع نمی‌شود و اگر به هر دلیل یک واحد صنعتی نتوانسته باشد محصول خود را صادر کند و نقدینگی‌اش کاهش یافته باشد، مورد حمایت قرار میگیرد.

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اولین یادواره شهدای روستای مخلص‌آباد شهرستان فراهان با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

در این مراسم از مادر شهید «محمد مخلص‌آبادی» به پاس صبر و استقامت این مادر فداکار تجلیل شد.