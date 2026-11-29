گروه جهادی پزشکی شهید امیرحسین بدوی در بیت الاحزان روستای امیرحاجیلو فسا به افراد کم برخوردار خدمت رسانی کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۶ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول گروه جهادی شهید امیرحسین بدوی گفت: در این اردوی جهادی، بیش از ۱۳۰ نفر از ساکنین مناطق مختلف بخش ششده و قره بلاغ مردم از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بهرمند شدند.

ابوالفضل هادیپور ادامه داد: در این گروه جهادی یک پزشک فوق تخصص ریه، پرستار و مسئول آزمایشگاه حضور داشتند.

او در پایان گفت: مراجعه کنندگان از خدمات معاینه رایگان پزشک، سنجش رایگان فشار خون و سنجش رایگان قند خون بهره‌مند شدند.