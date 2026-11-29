خط دوم کارگاه تولید قطعات خودرو در زندان گلپایگان با سرمایه‌گذاری ۴۴ میلیارد ریالی و با حمایت بنیاد تعاون و خیران، با هدف افزایش اشتغال زندانیان افتتاح شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس زندان گلپایگان، در مراسم افتتاح این خط تولید با اشاره به توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زایی در این مرکز گفت: خط دوم کارگاه تولید قطعات خودرو با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و با هزینه ۴۴ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

سعید اقبالی، با بیان اینکه ۴۰ میلیارد ریال از این هزینه‌ها را بنیاد تعاون و مابقی را خیران نیک‌اندیش تأمین کرده است، افزود: با راه‌اندازی این خط، زمینه اشتغال ۵۵ نفر از زندانیان فراهم شده است.

اقبالی همچنین افزود: خط نخست این کارگاه نیز در سال ۱۴۰۳ با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و ۴۳ میلیارد ریالهزینه راه‌اندازی شده بود که برای ۷۵ زندانی اشتغال ایجاد کرده است.

«رضا بهاری»، مدیرعامل این واحد تولیدی هم گفت: در این واحد تولیدی روزانه ۳ هزار قطعه شاتون مربوط به خودرو‌های پراید، تیبا، نیسان، روا و پیکان تولید می‌شود.

وی افزود: این واحد توانایی افزایش تولید تا ۴ هزار قطعه را نیز داراست که با تحقق آن، ۲۰ نفر دیگر از زندانیان در این مجموعه مشغول به کار خواهند شد.

«علی‌اکبر رضایی»، فرماندار گلپایگان نیز در این مراسم گفت: بیکاری در محیط زندان می‌تواند آسیب‌های مضاعفی به همراه داشته باشد و علاوه بر ایجاد مشکلات روحی و روانی برای فرد زندانی، خانواده وی را نیز در معرض آسیب قرار دهد.