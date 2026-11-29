رئیس مرکز آمار ایران از پایان عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان‌های کشور خبر داد و اعلام کرد: نتایج اولیه این سرشماری در پایان بهمن یا اوایل اسفند امسال منتشر می‌شود و جداول تفصیلی نیز در ابتدای سال ۱۴۰۶ در دسترس قرار خواهد گرفت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۸۳

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه امروز «صف اول» شبکه خبر با حضور غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، آخرین وضعیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، ویژگی‌های روش جدید سرشماری ثبتی‌مبنا، نتایج اولیه، نحوه گردآوری اطلاعات، کاربرد داده‌های جمعیتی و مسکن در برنامه‌ریزی کشور و همچنین چشم‌انداز تغییر دوره‌های سرشماری مورد بررسی قرار گرفت.

گودرزی با اشاره به پایان عملیات میدانی سرشماری در اکثر استان‌های کشور گفت: عملیات مراجعه حضوری که برای حدود پنج درصد خانوار‌ها در نظر گرفته شده بود، از دوم آبان آغاز شد و در روز‌های اخیر در استان‌ها به پایان رسید. البته ممکن است در روز‌های آینده مراجعات بسیار محدودی برای راستی‌آزمایی نهایی و بازشماری انجام شود، اما فرآیند ثبت اطلاعات دستگاه‌ها و سامانه‌ها همچنان ادامه دارد.

سرشماری ۱۴۰۵ با روش ثبتی‌مبنا؛ کاهش مراجعه به خانوار‌ها

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مهم‌ترین نوآوری سرشماری امسال استفاده از روش ثبتی‌مبناست، اظهار کرد: در روش‌های گذشته بخش عمده اطلاعات از طریق مراجعه مستقیم به خانوار‌ها جمع‌آوری می‌شد، اما در سرشماری امسال به جای مراجعه گسترده به مردم، اطلاعات مورد نیاز از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی دریافت شد.

وی افزود: مبنای این روش آن است که مردم طی سال‌های گذشته اطلاعات خود را در سامانه‌های مختلف ثبت کرده‌اند و بخش عمده نیاز‌های آماری کشور را می‌توان با استفاده از همین اطلاعات تأمین کرد. به همین دلیل، در سرشماری امسال مراجعه به مردم محدودتر و تبادل اطلاعات با دستگاه‌ها گسترده‌تر شد.

گودرزی با اشاره به اینکه فرآیند سرشماری امسال ترکیبی از ثبت اطلاعات و پیمایش میدانی بوده است، گفت: مراجعه حضوری به حدود پنج درصد خانوار‌ها و بر اساس روش‌های آماری و نمونه‌گیری انجام شد تا برخی شاخص‌های جمعیتی و اقتصادی با قابلیت تعمیم به کل کشور استخراج شود.

وی ادامه داد: در این سرشماری خوداظهاری دیگر ملاک اولیه جمع‌آوری اطلاعات نیست و داده‌های ثبتی دستگاه‌ها با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند تا بخش عمده اطلاعات مورد نیاز تولید شود.

رئیس مرکز آمار ایران همکاری دستگاه‌های اجرایی را از دیگر ویژگی‌های مهم سرشماری امسال دانست و تصریح کرد: در سرشماری گذشته تعداد دستگاه‌های همکار محدودتر بود، اما در این دوره تقریباً همه دستگاه‌های کشور، بخش‌های دولتی و خصوصی در جمع‌آوری و تبادل اطلاعات مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه اجرای سرشماری در هر کشور نشان‌دهنده توان مدیریتی آن کشور است، افزود: در این فرآیند باید مجموعه توان مدیریتی کشور در یک زمان و چارچوب مشخص برای انجام یک مأموریت ملی بسیج شود.

گودرزی همچنین گفت: روش ثبتی‌مبنا در کشور‌های دیگر جهان نیز تجربه شده و ایران در میان کشور‌های پیشرو در اجرای این شیوه قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در آسیا چهارمین یا پنجمین کشور و در سطح جهان یکی از حدود ۲۰ کشوری است که این روش را اجرا کرده‌اند.

انتشار نتایج اولیه در پایان بهمن؛ جداول تفصیلی در سال ۱۴۰۶

رئیس مرکز آمار ایران درباره اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سرشماری ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر دو دسته داده در مرکز آمار در حال پردازش است؛ دسته نخست اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها برای ساخت ثبت‌های آماری و شناسایی و توزیع جمعیت کشور و دسته دوم اطلاعات حاصل از پیمایش میدانی پنج‌درصدی خانوارهاست.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سرشماری، تعیین جمعیت کشور و توزیع آن در سطح جغرافیایی است که بخش عمده این فرآیند با استفاده از اطلاعات دستگاه‌ها انجام شده و نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه نیز پیشرفت مناسبی داشته است.

گودرزی با اشاره به آغاز تحلیل اطلاعات پیمایش میدانی گفت: با توجه به فناوری‌های نوینی که مرکز آمار در سرشماری کشاورزی و نفوس و مسکن به کار گرفته است، امیدواریم نتایج این دوره در مقایسه با سرشماری گذشته در زمان کوتاه‌تری اعلام شود.

وی درباره محور‌های اطلاعاتی این سرشماری توضیح داد: اطلاعات مورد نیاز در سه حوزه اصلی هویتی، جمعیت‌شناختی و مسکن دسته‌بندی شده است. تعیین تعداد جمعیت و توزیع آن در سطح جغرافیایی کشور عمدتاً از طریق ساخت ثبت جمعیت و خانوار انجام می‌شود، اما شاخص‌هایی مانند میزان تحصیلات، معلولیت، وضعیت بافت‌های فرسوده و میزان مصرف انرژی از طریق پیمایش میدانی و همچنین تکمیل اطلاعات ثبتی دستگاه‌ها به دست می‌آید.

رئیس مرکز آمار ایران درباره زمان انتشار نتایج نیز گفت: امیدواریم بخش نخست داده‌های سرشماری در پایان بهمن یا اوایل اسفند امسال منتشر شود. پس از آن، جداول جزئی‌تر و اطلاعات تفصیلی به تفکیک کوچک‌ترین نقاط جغرافیایی در تقسیمات کشوری، در ابتدای سال ۱۴۰۶ تولید و در اختیار مردم و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.

گودرزی با اشاره به تفاوت سرشماری عمومی کشاورزی و سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد و مخاطبان آن بهره‌برداران بخش کشاورزی بودند؛ در این سرشماری اطلاعاتی مانند میزان کشت و مساحت زمین‌های زراعی جمع‌آوری شد. اما در سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کل جمعیت کشور و وضعیت مسکن خانوار‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: اطلاعات و نقشه‌های به‌روزرسانی‌شده در سرشماری کشاورزی نیز در فرآیند سرشماری نفوس و مسکن مورد استفاده قرار گرفت، هرچند به دلیل تفاوت جامعه هدف این دو سرشماری، نقشه‌ها و حوزه‌های مورد بررسی کاملاً یکسان نیستند.

فاصله سرشماری‌ها به دو سال کاهش می‌یابد؛ آمادگی مرکز آمار برای اجرای سالانه

گودرزی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر اطلاعات جمعیتی کشور گفت: یکی از دستاورد‌های مهم سرشماری ۱۴۰۵ ایجاد زیرساخت‌هایی است که امکان اجرای سرشماری در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر را فراهم می‌کند و دیگر نیازی نیست کشور برای به‌روزرسانی اطلاعات جمعیتی ۱۰ سال منتظر بماند.

وی افزود: با توجه به سرعت تحولات جمعیتی و تغییراتی که در نقاط مختلف کشور رخ می‌دهد، داده‌های سال ۱۳۹۵ دیگر پاسخگوی همه نیاز‌های تصمیم‌گیری نبود و مرکز آمار در موارد مختلف به‌عنوان مرجع رسمی اعلام جمعیت، ناچار بود به اطلاعات آن دوره و برآورد‌های آماری استناد کند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به پیش‌بینی کاهش فاصله زمانی سرشماری‌ها به دو سال اظهار کرد: برآورد ما این است که با توجه به ویژگی‌های جمعیتی ایران، اجرای سرشماری در دوره‌های دوساله قابل قبول باشد. البته از نظر نظری و عملیاتی آمادگی اجرای سرشماری سالانه را نیز داریم.

گودرزی درباره زمان مورد نیاز برای اجرای دوره‌های بعدی سرشماری گفت: امسال به دلیل اینکه برای نخستین بار سامانه‌ها طراحی و فرآیند تبادل داده‌ها تعریف می‌شد، زمان بیشتری صرف آماده‌سازی زیرساخت‌ها شد؛ اما در سال‌های آینده این فرآیند کوتاه‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: با همکاری‌هایی که میان سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت احوال تعریف شده است، می‌توان فرآیند‌های مورد نیاز را در مدت یک تا دو ماه انجام داد و دیگر نیازی به صرف زمان طولانی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها نخواهد بود.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین از آماده‌سازی پیش‌بینی‌های قانونی برای تغییر دوره‌های سرشماری خبر داد و گفت: اقدامات پژوهشی و مقدمات لازم برای ارائه لایحه به مجلس در حال انجام است و امیدواریم این لایحه در اواخر بهمن‌ماه مراحل اداری خود را طی کند.

گودرزی درباره امنیت اطلاعات جمع‌آوری‌شده نیز توضیح داد: داده‌هایی که به مرکز آمار می‌رسد، در چارچوب دستورالعمل‌های امنیتی و محرمانگی این مرکز نگهداری و مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسترسی به اطلاعات بر اساس ضوابط مشخص و از طریق سازوکار‌های امن انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان دقت روش جدید سرشماری گفت: از نظر نظری، سرشماری‌های ثبتی‌مبنا دقت بالایی دارند، اما دقت نهایی به کیفیت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های اداری بستگی دارد. بررسی‌های چند ماه اخیر نشان داده است کیفیت داده‌های دریافتی قابل قبول است و حتی در وضعیت فعلی نیز در مقایسه با اطلاعات دوره گذشته قابلیت استفاده و اعتماد مناسبی دارد.

او اضافه کرد: برای افزایش بیشتر کیفیت داده‌ها نیز پروژه‌های بهبود سامانه‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف تعریف خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت شاخص‌های اشتغال و مسکن در این سرشماری گفت: اطلاعات اشتغال با پوشش جغرافیایی گسترده‌تر و خطای کمتر تولید خواهد شد و در حوزه مسکن نیز شاخص‌هایی مانند وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی، بافت‌های فرسوده و میزان مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی آمار‌های مسکن، سامانه‌های مرتبط نیز باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که اطلاعات آنها در طول زمان به‌روز باقی بماند؛ چراکه تصمیم‌گیری در حوزه جمعیت، مسکن و اشتغال بدون دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز امکان‌پذیر نیست.

گودرزی همچنین پروژه ملی جی‌نف را از اقدامات مؤثر در اجرای سرشماری دانست و گفت: این پروژه با هدف تطبیق کد ملی و کد پستی و اختصاص اطلاعات جغرافیایی به نشانی‌ها، کمک قابل توجهی به شناسایی و تکمیل اطلاعات کرده است.

وی افزود: همکاری مجموعه پست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال در پیشبرد این پروژه و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی نقش مهمی داشته است. در برخی روستا‌ها و آبادی‌ها نیز هنوز بخش‌هایی از این فرآیند باقی مانده که با ادامه همکاری دستگاه‌ها برطرف خواهد شد.

گودرزی در ادامه با اشاره به کاربرد گسترده نتایج سرشماری در تصمیم‌گیری‌های کشور اظهار کرد: داده‌های جمعیتی از اطلاعات پایه و مورد نیاز اکثر دستگاه‌های اجرایی است و در موضوعاتی مانند تقسیمات کشوری، تخصیص منابع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توزیع یارانه‌ها و حتی برنامه‌ریزی برای توزیع نان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: پیش از اجرای سرشماری ۱۴۰۵، مرکز آمار مرجع رسمی اعلام جمعیت کشور بود و دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مختلف، به اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ و برآورد‌های آماری مبتنی بر آن استناد می‌کردند؛ اما اکنون با اجرای این سرشماری، اطلاعات جمعیتی کشور به‌روز می‌شود و امکان استفاده از داده‌های جدید برای برنامه‌ریزی فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه سرشماری امسال علاوه بر تولید اطلاعات جدید، به تقویت زیرساخت‌های آماری کشور نیز کمک کرده است، گفت: همکاری دستگاه‌ها در به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی و ایجاد ارتباط میان آنها، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا در سال‌های آینده اطلاعات جمعیتی و مسکن با سرعت و دقت بیشتری به‌روزرسانی شود.

وی در پایان با قدردانی از مردم و دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در سرشماری ۱۴۰۵ تأکید کرد: بخش مهمی از این عملیات با همکاری مجموعه حاکمیت، بخش خصوصی و مردم انجام شده است و تکمیل فرآیند تحلیل و تولید ثبت‌های آماری، مرحله پایانی این مأموریت ملی خواهد بود.